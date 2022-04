Российский дипломат об Абхазии, Южной Осетии и Женевских дискуссиях

В интервью РИА Новости 25 апреля директор Четвертого департамента МИД России по делам СНГ Денис Гончар рассказал о поддержке Москвой Абхазии и Цхинвальского региона, а также о переносе переговоров в Женеве.

Гончар отметил, что в целом ситуация на разделительных линиях между Абхазией и Цхинвальским регионом с остальной Грузией остается «достаточно стабильной». «Отмечаем также снижение количества инцидентов и провокационных заявлений», — сказал он.

По словам Гончара, следующим шагом должно стать возобновление заседаний Механизма предотвращения и реагирования на инциденты в Гали. Встречи между представителями Тбилиси и Сухуми были приостановлены после 2018 года из-за разногласий по списку Отхозория-Татунашвили.

Поддержка Россией Абхазии и Цхинвальского региона

В интервью Гончар также говорил о поддержке оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальского региона на фоне международных санкций, введенных западными государствами против России в связи с ее вторжением в Украину.

Он пояснил, что введенные Россией ограничения на внешнеэкономическую деятельность и экспорт некоторых товаров не распространяются на Сухуми и Цхинвали по их просьбе.

Гончар также рассказал об инвестиционных программах России на 2020-2022 годы, которые в настоящее время реализуются в двух регионах и оцениваются в 4,5 млрд рублей для каждого региона.

Он также коснулся вопроса о выделении средств российского бюджета для Сухуми и Цхинвали в этом году: Абхазия получит 5,726 млрд рублей (77 млн ​​долларов США), из которых 4,376 млрд пойдет на социально-экономическое развитие; Цхинвальскому региону выделено 7,2 миллиарда рублей (97 миллионов долларов США), из которых 5,9 миллиарда рублей предназначены для социально-экономического развития.

Женевские дискуссии

Говоря о Женевских международных дискуссиях, Гончар подверг критике сопредседателей переговоров от ЕС, ООН и ОБСЕ за затягивание дискуссий.

«Эти участники дискуссий фактически взяли в заложники важнейший переговорный формат, благодаря которому в регионе удавалось поддерживать приемлемый уровень безопасности и стабильности. Так что вся ответственность за срыв переговоров – полностью на них», — заявил российский дипломат.

Он также подчеркнул «логистические трудности», связанные с ограничениями, введенными Евросоюзом и Швейцарией.

«Все эти недружественные и политизированные шаги западных «партнеров» отнюдь не помогают делу укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе, могут привести к возникновению неопределенности в этом регионе», — добавил он.

