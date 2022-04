В Эргнети состоялось 106-е заседание МПРИ

12 апреля в селе Эргнети вблизи оккупационной линии Цхинвальского региона состоялось 106-е заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).

Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии (МНЕС), которая совместно с ОБСЕ организует встречи МПРИ, заявила, что основное внимание участников было уделено случаям произвольных арестов и «бордеризации», а также ситуации в районе Чорчана-Цнелиси и закрытия т.н. пунктов пересечения.

Софасилитаторы — глава Миссии наблюдателей ЕС Марек Щигель и специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Виорел Мочану, сосредоточили внимание на пункте пересечения Одзиси, который закрыт более 2,5 лет, и который связывает Ахалгорский район оккупированного Цхинвальского региона с остальной Грузией.

Посол Щигель подчеркнул важность гуманитарного подхода во время предстоящей православной Пасхи, а также акцентирования внимания на правах местных жителей, в том числе в отношении доступа к религиозным объектам и кладбищам.

В Службе госбезопасности Грузии заявили, что на встрече «настоятельно потребовали безоговорочного освобождения незаконно задержанных граждан Грузии».

