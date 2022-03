Инал Ардзинба встретился с официальными лицами Кремля

«Министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба 25 марта встретился в Москве с пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым,.

Как сообщает пресс-служба «МИД» Абхазии, в ходе встречи с Песковым Ардзинба обсудил российскую технологическую помощь в обновлении информационных сайтов и систем в оккупированном регионе и возможность стажировки абхазской молодежи в пресс-службе Путина.

Вчера Ардзинба встретился с советником и спецпредставителем Владимира Путина по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Среди прочих вопросов стороны также обсудили перспективы участия абхазских властей в международных дискуссионных площадках по вопросам «зеленой» экономики и устойчивого сельского хозяйства.

Ардзинба уехал в Москву 22 марта и с тех пор встретился с депутатами российской Госдумы и госсекретарем России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Это второй визит Ардзинба в Москву за последние два месяца.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)