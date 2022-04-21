Анатолий Бибилов, фото: cominf.org
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Бибилов встретился с представителем Кремля в Москве

21/04/2022 - 15:00
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Пресс-служба лидера оккупированного Цхинвальского региона/Южной Осетии сообщила 20 апреля, что заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак принял в Москве Анатолия Бибилова.

На встрече обсуждались вопросы реализации программы социально-экономического развития оккупированного региона и эффективного расходования средств российских бюджетных средств.

Бибилов и Козак также обсудили подготовку двусторонних соглашений о повышении заработной платы югоосетинским сотрудникам правоохранительных органов и бюджетникам. По сообщению пресс-службы Бибилова, эти соглашения будут подписаны в мае.

«Российской стороной была подчеркнута важность дальнейшей скоординированной работы органов исполнительной власти двух стран по всему спектру актуальных вопросов двусторонней повестки, а также выражена надежда на приверженность югоосетинских партнеров сохранению общественно-политической стабильности в республике и ориентированного на Россию внешнеполитического курса», — говорится в пресс-релизе.

Неизвестно, когда глава Цхинвальского региона уехал в Москву и сколько продлится его визит в Россию.

Визит Бибилова в Москву предшествует запланированному на 28 апреля второго тура выборов в регионе, где действующий лидер оккупированного региона будет бороться с лидером оппозиции Аланом Гаглоевым.

Главной темой предвыборной кампании Бибилова было «присоединение к России». Его заявление, которое сразу же приветствовали российские законодатели, вызвало резкую критику со стороны Тбилиси и Запада.

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21/04/2022 - 15:00
10 1 minute read

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