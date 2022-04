США и ЕС не признают «выборы» в Цхинвали

США и Евросоюз осудили «президентские выборы» 10 апреля в оккупированном Цхинвальском регионе.

Заявление Посольства США

«Соединенные Штаты не признают так называемые президентские выборы 10 апреля в регионе Южная Осетия Грузии и их последствия», — заявило вчера Посольство США в Грузии.

«Наша позиция по Абхазии и Южной Осетии однозначна: эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии. Ни «выборы», ни априори незаконный «референдум» с призывом о присоединении Южной Осетии к России не могут этого изменить», — говорится в заявлении посольства.

«Сейчас, когда Россия ведет жестокую, неспровоцированную и неоправданную войну в Украине и преднамеренно нападает на украинский народ и города, еще важнее придерживаться этих фундаментальных принципов, которые являются основой международной безопасности», — говорится в заявлении.

Заявление посла ЕС

«Евросоюз не признает конституционных и правовых рамок, в которых проходят сегодня т.н. президентские выборы в самопровозглашенном регионе Грузии Южная Осетия», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель, оценивая прошедшие в Цхинвали «выборы» 10 апреля.

«Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее признанных на международном уровне ее границ и проводить политику непризнания и вовлеченности, в том числе через специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии и Миссию наблюдателей ЕС», — подчеркнул он.

