Новости
Бибилов о втором туре «выборов»
Действующий руководитель оккупированного Цхинвали Анатолий Бибилов, как и его соперник от оппозиции заявил, с большой вероятностью в регионе состоится второй тур «президентских выборов».
«Мы понимаем, что будет второй тур, исходя из того, что обработано более 96 процентов протоколов», — цитирует слова Бибилова агентство «Рес» 10 апреля.
Бибилов отметил, что во втором туре ему предстоит бороться с лидером партии «Ныхас» Аланом Эдуардовичем Гаглоевым.
Похоже, будет второй тур, потому что мы все сделали в рамках закона, — сказал он.
«Я человек военный, принимаю вызовы достойно, я привык бороться, самое главное спокойствие», — заявил он.
По теме:
- СМИ: В Цхинвали пройдет второй тур «президентских выборов»
- Кандидат в «президенты» от оппозиции в Цхинвали проявляет осторожность по вопросу присоединения к России
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)