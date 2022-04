Бибилов о втором туре «выборов»

Действующий руководитель оккупированного Цхинвали Анатолий Бибилов, как и его соперник от оппозиции заявил, с большой вероятностью в регионе состоится второй тур «президентских выборов».

«Мы понимаем, что будет второй тур, исходя из того, что обработано более 96 процентов протоколов», — цитирует слова Бибилова агентство «Рес» 10 апреля.

Бибилов отметил, что во втором туре ему предстоит бороться с лидером партии «Ныхас» Аланом Эдуардовичем Гаглоевым.

Похоже, будет второй тур, потому что мы все сделали в рамках закона, — сказал он.

«Я человек военный, принимаю вызовы достойно, я привык бороться, самое главное спокойствие», — заявил он.

