Депутаты Европарламента встретились с лидерами и депутатами Грузинской мечты

Делегация подкомитета по иностранным делам, безопасности и обороне Европарламента посетит Грузию 10-14 апреля, чтобы оценить, среди прочего, влияние последствий войны России против Украины на Грузию.

В состав делегации входят: Лукас Мандл, заместитель председателя Подкомитета по иностранным делам, безопасности и обороне Европарламента (Народная партия, Австрия); члены подкомитета Олекас Юазас (Социал-демократы, Литва), Элене Йончева (Социал-демократы, Болгария) и Ларс Патрик Берг (Европейские консерваторы и реформисты, Германия).

Вчера депутаты Европарламента встретились с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, а также депутатами от Грузинской мечты и оппозиции.

В ходе встречи с президентом Саломе Зурабишвили стороны обсудили продолжающуюся войну на Украине, ситуацию в оккупированной Абхазию и Цхинвальском регионе, безопасность Черного моря и европейскую интеграцию Грузии.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента Грузии, Саломе Зурабишвили заявила депутатам Европарламента, что продолжит свое «активное участие» на пути сближения Грузии с Евросоюзом.

Президент вновь заявила членам Европарламента, что «отказ Грузии от применения силы является непоколебимым решением». «Мы предлагаем жителям наших оккупированных территорий европейскую перспективу, а не войну», — сказала она.

На встрече с депутатами Европарламента премьер-министр Гарибашвили акцентировал внимание на членстве Грузии в ЕС. «Важно, чтобы процесс вступления Ассоциированного трио в ЕС сопровождался непоколебимой поддержкой со стороны институтов ЕС», — сказал Ираклий Гарибашвили.

По сообщению Администрации правительства Грузии, на встрече также обсуждались вызовы безопасности, возникшие из-за продолжающихся боевых действий в Украине. При этом они подчеркнули важность углубления сотрудничества в Черноморском регионе, в том числе в части укрепления транспортно-коммуникационных связей.

По сообщению Министерства обороны Грузии, в ходе встречи с министром Джуаншером Бурчуладзе стороны обсудили оборонные реформы и текущие события в регионе, а также российско-украинскую войну.

Во время визита в Парламент депутаты Европарламента встретились с депутатами Грузинской мечты Макой Бочоришвили, Леваном Карумидзе, Мариам Лашхи, Ираклием Чиковани, Владимиром Чачибаия и Тамар Талиашвили.

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, стороны обсудили российскую оккупацию, гибридные угрозы и важность поддержки международных партнеров в этом отношении.

«Беседа была посвящена шагам, предпринятым Грузией в плане интеграции в ЕС и НАТО, осуществленным и текущим реформам», — говорится в сообщении пресс-службы Парламента.

Также 11 апреля депутаты Европарламента встретились с оппозиционными депутатами Парламента Грузии, в том числе были депутаты: Леван Иоселиани от партии «Граждане; Хатиа Деканоидзе от Единого национального движения; Анна Бучукури от партии «За Грузию»; Хатуна Самнидзе от Республиканцев; Георгий Вашадзе от Стратегия Агмашенебели; Придон Инджия от Европейских социалистов; Герман Сабо — от Нового политического центра — Гирчи; Саломе Самадашвили от Лело.

По словам Гиоргия Вашадзе, на встрече обсуждались два основных вопроса — «позиционирование Грузии» в отношении Украины и ускоренное вступление страны в Евросоюз.

«Для этого Грузии нужны реформы, в первую очередь судебная реформа», — сказал депутат.

«Все друзья и союзники Грузии в Европарламенте поддерживают нашу страну, ее безопасность, а также наше будущее по отношению к Евросоюзу», — сказала Саломе Самадашвили.

«Они хотят, чтобы аппликация Грузии была успешной для получения статуса кандидата в члены ЕС. В то же время ясно, что без реформ, в которых нуждается Грузия, наша страна не сможет добиться успеха на пути к членству в ЕС», — добавил он.

