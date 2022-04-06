Министры обороны Грузии и Швеции Джуаншер Бурчуладзе и Петер Хультквист, Фото: Минобороны Грузии
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Министр обороны Швеции находится в Тбилиси

06/04/2022 - 20:32
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Находящийся с визитом в Тбилиси министр обороны Швеции Петер Хультквист встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.

Министерство обороны Швеции написало в Twitter, что во время встречи с президентом Саломе Зурабишвили стороны обсудили агрессию России против Украины и сотрудничество между Швецией и Грузией в сфере обороны.

«Очень важен обмен видением между Швецией и Грузией о страшной войны в Украине, региональной ситуации, будущем Черного моря, а также о том окне возможностей, которое называется нашей европейской интеграцией», — написала президент Грузии в Facebook и Twitter после встречи с министром обороны Швеции.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, в ходе встречи с министром обороны Швеции Ираклий Гарибашвили акцентировал внимание на заявке Грузии на членство в ЕС и подчеркнул особую важность поддержки союзников в этом процессе.

Региональная безопасность и вызовы в этом контексте, а также война России против Украины стали основными темами обсуждения на встрече министров обороны Грузии и Швеции.

По сообщению Министерства обороны Грузии, стороны отметили, что военная агрессия России в Украине является грубым нарушением основополагающих принципов и норм международного права и представляет угрозу евроатлантической безопасности.

На встрече обсуждались вопросы успешного сотрудничества в сфере обороны между двумя странами, подчеркнута необходимость развития и углубления сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

«В условиях сегодняшних вызовов визит министра обороны Швеции в Грузию подчеркивает стратегическое значение Грузии для Европы, евроатлантической безопасности и наших отношений с нашими партнерами», — заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе после встречи со своим шведским коллегой.

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06/04/2022 - 20:32
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