Грузия получила вопросник самооценки членства в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливер Вархей передал сегодня министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили вопросник самооценки по статусу страны-кандидата в члены Евросоюза.

«Приняв вопросник, мы сделали еще один большой шаг на пути национального выбора грузинского народа, европейской интеграции», — написал министр Дарчиашвили в Twitter. «Грузия приложит все усилия, чтобы своевременно заполнить документ, и перейти к следующему этапу».

Со своей стороны Оливер Вархей сказал грузинскому дипломату, что «это первый шаг на вашем европейском пути». «Мы готовы работать с вами в ускоренном порядке, чтобы предоставить заключение Европейскому совету в соответствии с требованиями».

По сообщению МИД Грузии, решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС будет принято на заседании Совета ЕС в июне.

«Подав заявку на членство в ЕС и приняв уже сегодня вопросник членства, Грузия вступает в качественно новый, гораздо более амбициозный и важный для страны этап в процессе интеграции в ЕС», — говорится в заявлении министерства.

Грузия, как Украина и Молдова, подали заявку на членство в ЕС в начале марта.

Заявку подписал премьер-министр Гарибашвили 3 марта после того, как за день до этого председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая команда приняла решение подать заявку на членство «с учетом общего политического контекста и новой реальности».

Ранее лидеры правящей Грузинской мечты заявляли, что Грузия не будет подавать официальную заявку на членство в ЕС до 2024 года.

