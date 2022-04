На фоне получения вопросника от ЕС президент Грузии говорит о важности единства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликнулась на получение вопросника самооценки членства в ЕС и подчеркнула важность единства населения и политического спектра в этом «вопросе, представляющем национальный интерес».

На недавнем брифинге в Президентском дворце Саломе Зурабишвили сказала: «это необыкновенный, новый шанс, который появился у нашей страны», за что «возможно, мы должны быть благодарны Украине и борьбе Украины».

«Это национальное дело, это национальный интерес… о котором мечтали наши предки, и мы все должны быть едины в этом деле, и население, и политический спектр», — сказала президент.

Подчеркнув, что «вокруг вопроса должны быть мобилизованы все силы», Саломе Зурабишвили заявила, что «это вопрос, который не может быть решен решениями и усилиями какой-либо одной группы».

«Это очень большая ответственность для нашей страны. Сегодня мы все несем ответственность перед следующими поколениями… Мы либо сможем справиться с этой задачей, либо не сможем», — сказала президент Зурабишвили.

Она добавила, что с момента восстановления независимости в 1991 году весь этот период «был потому, что мы дошли до этого дня».

«(Поэтому) мы не имеем права не подходить к этому дню (и не только) с полной несерьезностью, (а должны подходить) с полным единодушием», — сказала она.

«Это национальное согласие и национальный интерес вокруг этой цели, и я уверена, что мы сможем это сделать», — подчеркнула она.

