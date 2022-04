Главы МИД Грузии и Молдовы встретились в Люксембурге

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился сегодня в Люксембурге со своим молдавским коллегой Нику Попеску после того, как они оба получили вопросники самооценки членства в ЕС для своих стран.

По сообщению МИД Грузии, Дарчиашвили и Попеску договорились о тесной координации в процессе интеграции в ЕС.

«На встрече с молдавским коллегой Нику Попеску мы обсудили этот очень важный шаг на нашем необратимом пути к европейской интеграции», — написал Дарчиашвили в Twitter после встречи.

Опросник самооценки статуса страны кандидата в члены Евросоюза был передан министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили комиссаром ЕС по европейской политике соседства и расширению Оливером Вархеем сегодня.

