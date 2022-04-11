Министры иностранных дел Грузии и Молдовы – Илья Дарчиашвили и Нику Попеску, 11 апреля, 2022 г. Фото: МИД Грузии
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Главы МИД Грузии и Молдовы встретились в Люксембурге

11/04/2022 - 19:50
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Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился сегодня в Люксембурге со своим молдавским коллегой Нику Попеску после того, как они оба получили вопросники самооценки членства в ЕС для своих стран.

По сообщению МИД Грузии, Дарчиашвили и Попеску договорились о тесной координации в процессе интеграции в ЕС.

«На встрече с молдавским коллегой Нику Попеску мы обсудили этот очень важный шаг на нашем необратимом пути к европейской интеграции», — написал Дарчиашвили в Twitter после встречи.

Опросник самооценки статуса страны кандидата в члены Евросоюза был передан министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили комиссаром ЕС по европейской политике соседства и расширению Оливером Вархеем сегодня.

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11/04/2022 - 19:50
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