Главы МИД Грузии и Молдовы встретились в Люксембурге
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился сегодня в Люксембурге со своим молдавским коллегой Нику Попеску после того, как они оба получили вопросники самооценки членства в ЕС для своих стран.
По сообщению МИД Грузии, Дарчиашвили и Попеску договорились о тесной координации в процессе интеграции в ЕС.
«На встрече с молдавским коллегой Нику Попеску мы обсудили этот очень важный шаг на нашем необратимом пути к европейской интеграции», — написал Дарчиашвили в Twitter после встречи.
Опросник самооценки статуса страны кандидата в члены Евросоюза был передан министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили комиссаром ЕС по европейской политике соседства и расширению Оливером Вархеем сегодня.
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