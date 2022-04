Президент: Грузия не пытается и не попытается вернуть территории войной

Президент Грузии Саломе Зурабишвили повторила в очередной раз, что Грузия привержена мирному урегулированию вопросов оккупированных регионов – Абхазии и Цхинвальского региона.

«Я хочу обратиться к вам сегодня отсюда, из Президентского дворца Грузии. Обращаюсь к вам в то время, когда кто-то может попытаться манипулировать и вызвать ложные страхи угрозой войны», — обратилась Зурабишвили к жителям Абхазии и Цхинвальского региона.

«Это наше непоколебимое решение», — заявила Саломе Зурабишвили на мероприятии в Президентском дворце, которое было посвящено трагедии 9 апреля 1989 года и восстановлению независимости Грузии 9 апреля 1991 года.

«Вы должны знать, и я отвечаю за эти слова, как избранный президент этой страны, на данное Грузией обещание, потому что Кавказ не знает нарушения своего слова или данного обещания», — добавила она.

«Мы все видим, что захваченные войной территории ничего не приносят: ни развития, ни самоопределения, ни защиты идентичности», — сказала президент.

Саломе Зурабишвили также обратилась к жителям Абхазии и Цхинвали и сказала, что «в конце концов мы должны найти общий язык, без которого нет общего будущего».

«Перспектива Грузии сегодня стала еще яснее — это путь к ускоренной европейской интеграции», — сказала президент жителям Абхазии и Цхинвали.

«Мы хотим протянуть руку и предложить вам вместе пройти этот путь — путь демократии, самоопределения и свободы», — добавила она.

«Единство не может быть достигнуто силой или порабощением других. Мы прошли этот путь. Поэтому многообразие, плюрализм мнений, многоэтничность, а также многопартийность являются неотъемлемой частью этого единства», — сказала президент Зурабишвили.

«Это значит и то, что мы должны уметь идти на уступки, считаться с мнением других —хотя бы немного понимания, и ставить интересы страны выше своих личных, партийных или иных интересов!», — сказала она в конце своего выступления.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)