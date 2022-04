В Цхинвали зарегистрирована инициативная группа по референдуму о присоединении к России

«Избирательная администрация» оккупированного Цхинвальского региона 6 апреля зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о присоединении региона к России.

В инициативную группу из 26 человек входят, в частности, действующий лидер региона Анатолий Бибилов (который повторно баллотируется 10 апреля), а также его предшественники Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты и Леонид Тибилов.

Неизвестно, почему в группу входит Эдуард Кокойты, который публично выразил недовольство планами присоединения Цхинвальского региона к России.

Как сообщает ИА «Рес», как только инициативная группа получит свидетельство о регистрации, она сможет приступить к сбору подписей.

На сбор подписей у группы будет три месяца, после чего избирательная администрация в течение 15 дней проверит все документы и направит их «президенту».

В течение 10 дней после получения документов «президент» направит их в «Верховный суд» с соответствующим запросом.

Суд проверит их соответствие «конституционным» требованиям и в течение 14 дней направит «президенту» свое решение, которое необходимо немедленно опубликовать.

В случае положительного решения суда «президент» в течение 10 дней назначает дату референдума.

Анатолий Бибилов заявил 30 марта, что его режим в ближайшем будущем предпримет «соответствующие правовые шаги» для присоединения региона к России. Подобные заявления он неоднократно делал и раньше.

Российские политики сразу же приветствовали это заявление. Представитель правящей России партии «Единая Россия» Андрей Климов заявил, что «юридических препятствий» для присоединения Цхинвальского региона к России после референдума не будет.

Позже Бибилов сказал, что через несколько недель после выборов 10 апреля пройдет предварительные плебисцит.

Официальный Тбилиси в ответ заявил, что «недопустимо говорить о каких-либо референдумах в то время, когда территория Грузии оккупирована».

Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона 26 августа 2008 года. На сегодняшний день только Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия признали независимость обоих регионов, помимо России. Тбилиси и большая часть международного сообщества считают оба региона частью Грузии.

В результате вооруженного конфликта 1990-х годов и российско-грузинской войны 2008 года в Грузии проживает около 30 тысяч вынужденных переселенцев из Цхинвальского региона.

