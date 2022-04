Грузинские политики реагируют на обвинения Киева в пособничестве российской контрабанде

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 4 апреля сообщило, что Москва готовит канал для контрабанды через территорию Грузии. «Для обхода санкций российские агенты налаживают контрабандные каналы, которые, в частности, будут проходить через территорию Грузии», — говорится в сообщении ведомства.

На обвинения Киева вчера последовала реакция грузинских политиков. Ниже приведены оценки представителей правящей команды и оппозиционных депутатов по этому поводу:

Комментарии представителей Грузинской мечты

Шалва Папуашвили – председатель Парламента: «Проще говоря, это ложь! Такого рода дезинформация со стороны страны-партнера, особенно в данной ситуации, совершенно неприемлема».

Мамука Мдинарадзе – исполнительный секретарь Грузинской мечты: «Настало время полной люстрации! Посмотрим, сколько лидеров партии войны и сколько солдат гибридной войны изберут новую форму предательства и согласятся на неслыханное, отвратительное обвинение против собственной родины, и сколько поймут, что нет ничего дальше этого!».

Георгий Кахиани — депутат Грузинской мечты: «Мягко говоря, это не имеет ничего общего с правдой, но я бы сказал иначе, это даже оскорбительно для нашей страны, когда у кого-то может возникнуть такой вопрос… Наоборот, вопросы возникают, почему вообще такое мнение должно возникнуть и связано ли оно с гибридной войной, которая, к сожалению, ведется против нашей страны, и возникают вопросы с точки зрения того, что эта информация исходит от той самой службы, заместителем руководителя которой совсем недавно был назначен Гия Лорткипанидзе (бывший заместитель министра внутренних дел Грузии)?».

Комментарии представителей оппозиции

Тинатин Бокучава — Единое национальное движение: «Нет причин, по которым мы должны подвергать сомнению информацию разведки Минобороны Украины. Их поддерживает много международных партнеров. Если это подтвердится, повторяю, это будет открытым сигналом о том, что Грузия отошла от евроатлантического курса. Это коренное изменение во внешней политике Грузии, и теперь Грузия рассматривается как пропутинистская, пророссийская страна».

Давид Усупашвили — Лело за Грузию: «Это настолько опасно, что невозможно, чтобы было правдой, но ясность должны внести органы, которые обладают компетенцией и информацией. На такого рода события нужно реагировать максимально быстро и компетентно, чтобы мы, граждане Грузии были в первую очередь спокойны, и чтобы Грузия делала то, что должна делать… Это настолько опасно, что я просто не могу поверить».

Гига Бокерия – Европейская Грузия: «Информация, распространяемая украинской военной разведкой, полностью соответствует той риторике, которую мы слышим публично от Гарибашвили, Кобахидзе и всего этого позорного окружения Иванишвили. Их публичные заявления являются косвенным доказательством того, что именно так они позиционируются… Я хочу сказать, как гражданин этой страны, что эта история о сотрудничестве с Гитлером этого времени, Путиным, и протягивание ему руки помощи — это история, которую никогда не отмыть во время любой будущей власти».

