Сторонники возможного присоединения оккупированного Цхинвали к России из Цхинвальского региона

Лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов заявил 30 марта, что его режим «в ближайшее время предпримет соответствующие правовые шаги» для присоединения региона к России. Более поздние комментарии представителей России и Цхинвальского региона подразумевают, что, прежде чем Москва присоединит регион, следует провести референдум. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в ответ заявил, что «недопустимо говорить о каких-либо референдумах в то время, когда территория Грузии оккупирована».

Ниже приводятся комментарии югоосетинских политиков и общественных деятелей, которые поддерживают возможное присоединение Цхинвальского региона к России:

Людвиг Чибиров, бывший сепаратистский лидер:

«»Вчерашнее выступление президента Республики Южная Осетия Анатолия Ильича Бибилова обрадовало мое сердце, вселило уверенность в осуществление вековой мечты нашего народа о воссоединении с дружественной страной под названием Российская Федерация. Великий поклон России, что она не только спасла Южную Осетию от истребления в ходе грузино-осетинского вооруженного противостояния, но и признала нашу государственность, благодаря чему вот уже четырнадцатый год мы живем под мирным небом. Но наш народ был бы еще более признателен российскому руководству, если бы оно откликнулось на обращение нашего президента и взяло бы Южную Осетию под свое крыло на вечные времена», — сказал Чибиров журналистам.

Леонид Тибилов, предшественник Бибилова:

Информационное агентство «Рес» сообщает со ссылкой на слова Тибилова, что присоединение Южной Осетии к России решит вопрос «разделенной» осетинской нации. Он также добавил: «Кроме того, в результате вхождения в состав России однозначно надо ожидать вопросов укрепления безопасности и повышения уровня социального благополучия населения».

Алан Тадтаев, спикер «парламента Южной Осетии»:

«»Народ Республики Южная Осетия выскажет свое мнение о вхождении в состав России на референдуме, который будет проведен в ближайшее время. У нас все основания вхождения в состав РФ, никаких правовых препятствий для этого нет. Главное сегодня — провести референдум и войти в состав РФ», — сказал Тадтаев.

Вадим Тедеев, ректор Юго-Осетинского государственного университета:

«Специальная военная операция Российской Федерации на Украине должна закончиться победой братской России над украинским фашизмом, чтобы на землю многострадальной Украины пришел мир. Призывы украинских националистов к грузинскому руководству начать военные действия против Южной Осетии показывает всю опасность сложившейся ситуации. Август 2008 года показал всему миру, что единственным гарантом безопасности для Южной Осетии является Российская Федерации», — сказал ректор.

Роберт Гаглойты, директор НИИ Ванеева:

«Тогда (когда Бибилов впервые выступил с инициативой присоединения) реализовать этот вопрос не позволили некоторые обстоятельства. Но сегодня настало время подойти ответственно к данному вопросу, и, наконец, его решить. Отмечу, что в нашем обществе есть небольшая категория граждан, которые относятся к вопросу воссоединении негативно. Но лично я полностью поддерживаю заявление главы государства. Немного меня смущает тот факт, когда именно планируется решить вопрос вхождения в состав России, учитывая ситуацию на Украине и неуравновешенность грузино-российских взаимоотношений. Я – за проведение референдума по вхождению Южной Осетии в состав России».

Роберт Кулумбегов, историк:

«Отмечу, что стремление южных осетин войти в состав России было всегда и это не парадигма сегодняшнего дня».

