Грузинские политики комментируют заявление Бибилова о присоединении к России

Лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов заявил в опубликованном вчера видео, что его режим в ближайшее время «предпримет соответствующие правовые шаги» для присоединения региона к России.

«Главная историческая, стратегическая цель осетинского народа, народа разделенного — объединение в рамках одного государства. Это государство — Российская Федерация», — сказал он.

На это заявление лидера оккупированного Цхинвали последовала реакция грузинских политиков.

Ниже приведены комментарии представителей правящей Грузинской мечты и оппозиционных депутатов по этому вопросу:

Отклики Грузинской мечты

Шалва Папуашвили – председатель Парламента: «Мы видим, что в принципе это не ново, в том смысле, что с оккупированных территорий периодически звучат подобные обращения. Думаю, это тоже часть внутриполитического вопроса. Однако сам по себе никакой референдум не имеет никакой легитимности на оккупированных территориях. Попытки и подобные обращения были и раньше, но юридической силы это точно не имеет».

Гия Вольский – вице-спикер Парламента: «Сейчас предвыборный период, снова всплыла эта тема, и конечно, Бибилов и любой другой пытается, чтобы их видели под российским лагом и добиться успеха таким образом… Это реально то единственное, за что цепляются югоосетинские власти, хотя бы и другие кандидаты. Им больше нечего предложить жителям Цхинвальского региона… Российской Федерации будет довольно сложно сделать еще один шаг в нарушение международного права на таком уровне».

Ираклий Кадагишвили – председатель Комитета по процедурным вопросам и правилам: «Если кто-то думает, что из-за (этой) провокации мы предпримем такие провокационные шаги, чтобы позволить России еще большую провокацию в Грузии, мы этого делать не будем… Можете ли вы представить нас более жесткими, более упертыми, более провокационными?… Вы думаете, что Бибилов станет от этого мягче и будет больше напуган, и что это только мнение Бибилова, о чем он говорит? Поэтому я повторяю, что мы должны быть ориентированы на национальные интересы, а не на углубление провокации… Провокация начинается с заявления… Все войны начинаются с заявления».

Комментарии представителей оппозиции

Михаил Саакашвили – бывший президент Грузии: «Происходит именно то, о чем я предупреждал всех последний год. Вся эта бордеризация, которую власти Грузии не замечали, служила подготовке вопроса аннексии Цхинвали. Они думали, что если залегли бы, Россия этого не станет делать. Своим одним выступлением Бибилов выкинул в воду многолетнюю пропаганду. Следовательно, мы остались практически без союзников, маргинализованы перед лицом этой великой угрозы. Может хоть теперь они одумаются и предпримут шаги к единству и работе с международным сообществом».

Тина Бокучава – Единое национальное движение: «Разговоры о полной аннексии Россией наших оккупированных территорий, конечно, неудивительны, особенно сейчас. Однако я уверена, что Украина обязательно выиграет эту войну, стратегически сегодня или завтра, обязательно победит, и, следовательно, Грузия также станет частью этой победы».

Бадри Джапаридзе — Лело за Грузию: «Совершенно беспозвоночная и капитулянтская политика приводит к увеличению аппетитов враждебных нам сил, а увеличение аппетита выражается в том, что теперь, посаженный ими кровожадный генерал объявил — провести т.н. референдум в т.н. Югоосетинской республике. Очевидно, в Москве решили, что Грузинская мечта создает им благоприятные условия для оформления аннексии».

Гиорги Вашадзе – Стратегия Агмешенебели: «Бибилов сам сделал заявление, как вы думаете?! Это его позиция или России?! Достойная, принципиальная позиция принесет результат, иначе всегда будешь получать такой ответ от России, которая является агрессором, оккупантом, которая хочет втянуть в советскую заколдованную ментальность. Трусливая позиция, которая есть у Грузинской мечты, мы видим, что не работает. Как бы в мягком тоне хотят урегулировать отношения с Россией, а на самом деле этого не происходит, мы видим это в заявлении Бибилова. С другой стороны, мы теряем поддержку Запада».

Иаго Хвичия — Новый политический центр «Гирчи»: «Мы должны ответить на это действительно тесной и искренней интеграцией с Западом, чтобы наша проблема стала понятной не только нам, но и всему миру, что Россия, несмотря на свою агрессию в Украине, не останавливалась и не остановится, если она не получит другого, правильного ответа».

