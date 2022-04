По данным СГБ, в оккупированном Цхинвали задержан гражданин Грузии

Служба государственной безопасности Грузии сообщила 31 марта, что «представители российских оккупационных сил» незаконно задержали гражданина Грузии вблизи села Земо Арцеви в оккупированном Цхинвальском районе.

По заявлению СГБ, о произошедшем проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий. Также активирована «горячая линия».

СГБ не подтвердила распространенную информацию о том, что незаконно задержанный гражданин Грузии является действующим военнослужащим.

Ранее «Комитет госбезопасности» оккупированного Цхинвали сообщил, что 26 марта за незаконное пересечение «государственной границы» был задержан гражданин Грузии Леван Мачабели.

Примечательно, что «КГБ» сообщил, что Мачабели служил в Вооруженных силах Грузии в 2005-2009 годах и участвовал в августовской войне 2008 года.

«Несмотря на предпринятые официальным Тбилиси шаги по недопущению эскалации напряженности и вооруженного конфликта на югоосетино-грузинской границе, отдельные граждане Грузии и грузинские общественно-политические организации, стоящие на радикальных националистических и экстремистских позициях, продолжают рассматривать возможность осуществления провокаций в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих РЮО и РФ», — говорится в сообщении цхинвальского «КГБ».

По утверждению комитета, Мачабели пытался присоединиться к войне против России в Украине. «»Когда по причине проблем со здоровьем ему в этом было отказано, Л. Мачабели принял решение незаконно проникнуть на территорию Южной Осетии и совершить провокацию в отношении российского воинского контингента, расквартированного в Республике», — говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что полицейские, которые патрулировали подконтрольное Тбилиси село Кере, не помешали Мачабели пересечь разделительную линию.

Согласно тому же сообщению, любая попытка применения силы грузинскими радикальными, прозападными и экстремистскими силами против российских и югоосетинских военных будет расценена как международная диверсия и террористические действия.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)