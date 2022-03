В Рустави и Батуми 2 апреля пройдут промежуточные выборы

В субботу, 2 апреля, в Рустави и Батуми состоятся промежуточные выборы, на которых граждане будут избирать мажоритарных депутатов Парламента и сакребуло.

В Рустави у кандидата правящей команды не будет сильной конкуренции, а в Батуми будет обратная картина. В Батуми эти выборы и решат, сможет ли правящая команда избрать председателя сакребуло или это сделает оппозиция.

Выборы в Батуми

В борьбе за мандат мажоритарного депутата Сакребуло Батуми с кандидатом Грузинской мечты Рамазом Джинчарадзе будет участвовать кандидат от Единого национального движения Мате Путкарадзе.

Кандидат от ЕНД является сыном Нугзара Путкарадзе, избранного в сакребуло Батуми от оппозиции. Путкарадзе внезапно скончался в ноябре, вскоре после местных выборов 2021 года. Сразу после этого освободилось место одного мажоритарного депутата в сакребуло.

Тогда Единое национальное движение обвинило Грузинскую мечту в вербовке Путкарадзе в обмен на 100 тысяч долларов США.

На данный момент Грузинская мечта имеет 16 депутатов в Батумском Сакребуло, Единое национальное движение — 14, партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» — 2, «Лело» — 1, и 1 независимый депутат, покинувший партию Гахария вскоре после выборов.

Выборы в Рустави

Что касается Рустави, то кандидату от Грузинской мечты Ираклию Шатакишвили будут противостоять Мамука Тускадзе от Партии социальной справедливости и Камал Мурадханов от Партии единства и развития Грузии.

Ранее Шатакишвили работал в частном секторе и занимал руководящие должности в различных компаниях, в том числе в горнодобывающей компании Rich Metals Group (RMG), которая с 2012 года работает в Болнисском, Дманисском и Тетрицкаройском районах.

Соперником кандидата Грузинской мечты должен был быть представитель партии Лело Бадри Джапаридзе, которого правящая партия лишила депутатского мандата после того, как городской суд признал его виновным в мошенничестве по делу TBC банка. Однако он снял свою кандидатуру по причине развязанной Россией войны в Украине.

Джапаридзе заявил на брифинге 27 февраля, что в условиях российской интервенции в Украине, «когда наши сограждане крайне напряжены, проведение избирательных процессов невозможно». Он также призвал власти отложить выборы.

Бадри Джапаридзе рассматривался единым кандидатом от оппозиции на промежуточных выборах в Рустави. Ему также пообещало поддержку Единое национальное движение.

Место мажоритарного депутата в Рустави стало вакантным 2 декабря после того, как полномочия депутата Грузинской мечты Нино Лацабидзе были прекращены Парламентом после ее избрания мэром города Рустави.

По сообщению Центральной избирательной комиссии, по Руставскому мажоритарному округу №12 зарегистрировано 139 989 избирателей, по Батумскому №79,04 – 20 635 избирателей.

