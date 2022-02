Грузинская мечта выдвинула кандидатов на промежуточные выборы в Рустави и Батуми

Правящая Грузинская мечта выдвинула своих кандидатов к промежуточным выборам, назначенным на 2 апреля, на которых граждане изберут мажоритарного депутата Парламента Грузии от Рустави и мажоритарного депутата Батумского Сакребуло.

После заседания Политсовета Грузинской мечты в центральном офисе партии ее председатель Ираклий Кобахидзе в качестве кандидата по Рустави-Гардабанскому избирательному округу выдвинул юриста Ираклия Шатакишвили, а в качестве кандидата в мажоритарные депутаты Сакребуло Батуми – действующего заместителя министра здравоохранения и социальной защиты Аджарской АР Рамаза Джинчарадзе.

Председатель Грузинской мечты подчеркнул, что победа на обоих выборах «принципиально важна» для правящей команды.

«Победа на выборах в Рустави-Гардабанском округе значительно укрепит ряды парламентского большинства», — сказал он. При этом, по словам Кобахидзе, от выборов в Батуми будут зависеть «формирование прочного большинства в сакребуло, которое необходимо для бесперебойного развития города».

Ираклий Шатакишвили отметил, что он «вдвойне горд» быть членом команды Грузинская мечта и мажоритарным кандидатом в своем родном городе. Он также выразил надежду, что его поддержат сограждане.

Рамаз Джинчарадзе поблагодарил правящую команду за доверие и отметил, что в случае поддержки его кандидатуры у жителей Батуми «будет человек, который будет заботиться о них 24 часа в сутки».

Место мажоритарного депутата от Рустави стало вакантным 2 декабря после того, как депутаты Грузинской мечты Нино Лацабидзе прекратили депутатские полномочия. Она была избрана мэром Рустави на местных выборах 2021 года.

Одно место в Сакребуло Батуми освободилось после того, как в ноябре 2021 года скончался избранный член Национального движения Нугзар Путкарадзе. По заявлению ЕНД, перед смертью Путкарадзе подвергся давлению со стороны властей.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)