Бадри Джапаридзе будет бороться за мажоритарный мандат от Рустави

Один из лидеров Лело за Грузию Бадри Джапаридзе, которого правящая Грузинская мечта вчера лишила депутатских полномочий, будет бороться за мандат мажоритарного депутата в Рустави на промежуточных выборах 2 апреля.

15 февраля Бадри Джапаридзе обвинил Грузинскую мечту в политическом преследовании и заявил, что его решение является ответом на «деструктивные действия» правящей партии.

В интервью телекомпании «Формула» он выразил надежду, что оппозиция поддержит его кандидатуру, чтобы открыть «единый фронт… тех значительных различий и динамики, которые в итоге должны принести реальные демократические изменения в этой стране».

Оппозиционные партии пока не принимали решения поддержать Бадри Джапаридзе в Рустави. По их мнению, для этого должна быть проведена внутрипартийная дискуссия.

Вчера председатель фракции Единое национальное движение Хатиа Деканоидзе заявила, что партия обсудит вопрос о поддержке кандидата от Лело, но «в большей степени Бадри Джапаридзе заслуживает нашей поддержки в Рустави».

По словам члена команды бывшего премьер-министра Георгия Гахария — Аны Бучукури, партия «За Грузию» не выдвигает собственного кандидата и «на данном» этапе не рассматривает возможности поддержать какого-либо другого кандидата. «Однако до выборов еще есть время, и мы подождем», — добавила она.

Депутат от партии «Граждане», вице-спикер партии Леван Иоселиани отметил, что его партия планирует выдвинуть своего кандидата в Рустави.

Депутат и вице-спикер от Грузинской мечты Гия Вольский в беседе с журналистами напомнил об обвинительном приговоре суда в отношении Джапаридзе, заявив, что жители Рустави знают, «что такое мошенничество» и «почему человек с таким приговором не может быть в парламенте».

Место мажоритарного депутата от Рустави в Парламенте освободилось после того, как мажоритарный депутат от Грузинской мечты Нино Лацабидзе заняла пост мэра Рустави после выборов в органы местного самоуправления в 2021 году.

Примечательно, что в Сакребуло Руставского муниципалитета не имеет ни одна политическая сила. Грузинская мечта и Единое национальное движение имеют по 16 депутатов, а партия «За Грузию» — 3. Оппозиция избрала 31 января на пост председателя Сакребуло Рустави Нодара Шерозия, члена команды Георгия Гахария.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)