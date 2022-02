Согласно решению Центральной избирательной комиссии Грузии, промежуточные выборы в Батуми и Рустави пройдут 2 апреля.

Избиратели в Рустави будут выбирать мажоритарного депутата Парламента Грузии, а в Батуми — мажоритарного депутата Сакребуло Батуми.

Место мажоритарного депутата в Парламенте стало вакантным 2 декабря после того, как полномочия депутата от Грузинской мечты Нино Лацабидзе были прекращены. Она была избрана мэром Рустави на местных выборах 2021 года.

В то же время, одно место в Сакребуло Батуми освободилось после того, как в ноябре 2021 года скончался избранный член Национального движения Нугзар Путкарадзе.

Итоги промежуточных выборов в Батуми решат также и судьбу Сакребуло, где Национальное движение, а также партии – «За Грузию» и «Лело за Грузию» — имеют в общей сложности 17 мест, что на один голос меньше числа голосов, необходимых для избрания председателя.

У Грузинской мечты в Батуми 16 депутатов, а один член Сакребуло, который назвал возможное сотрудничество с Единым национальным движением и Лело «неприемлемым», покинул партию «За Грузию» и продолжает работать в статусе независимого депутата.

