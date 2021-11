По заявлению ЕНД, член их партии в Батумском Сакребуло подвергся давлению перед смертью

Оппозиционное Единое национальное движение заявило сегодня на брифинге, что Нугзар Путкарадзе, вошедший в Сакребуло Батуми от имени партии, перед смертью стал жертвой давления со стороны правящей Грузинской мечты с целью изменить свою позицию. Чтобы проиллюстрировать это, сегодня партия также опубликовала и аудиозапись.

Представитель Единого национального движения Георгий Киртадзе заявил, что Путкарадзе, который страдал диабетом, вероятно, не выдержал этого давления.

По его словам, двое бывших сотрудников правоохранительных органов времен Аслана Абашидзе — Важа Табагидзе и Бадри Бакуридзе — пытались завербовать Путкарадзе по поручению Давида Рижвадзе, отца главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

По словам Киртадзе, указанные лица несколько раз встречались с Путкарадзе и предлагали ему 100 тысяч долларов США, «20% из которых они просили обратно за то, что пришли к нему». По словам Киртадзе, Путкарадзе неоднократно рассказывал ему об этих встречах, и «когда это уже становилось невыносимым», он записал один из таких разговоров.

До смерти Путкарадзе у Грузинской мечты было 16 депутатов в Батумском Сакребуло, у Единого национального движения — 15, у партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария — 2 и Лело — 1. По текущим данным, Грузинской мечте нужна поддержка еще двух депутатов, чтобы сформировать большинство и избрать председателя Сакребуло.

На 46-минутной записи слышно, что мужчина, которым вероятно является Бакуридзе, предлагает Путкарадзе занять нейтральную позицию в Сакребуло. «Нам нужен «нейтральный» человек. «Нейтральный» означает, что ты ни на этой стороне, ни на той стороне, и (нужна) твоя поддержка», — говорит он предположительно Путкарадзе.

Согласно записи, мужчина не уточнил, от кого он получил указание связаться с Путкарадзе. Он только говорит, что он «наш брат».

Согласно аудиозаписи, мужчина несколько раз пытается не отвечать на вопрос Путкарадзе, который пытается выяснить, от кого получено это задание.

Согласно записи, Путкарадзе предположительно заявляет, что будет действовать таким образом, чтобы не навредить ни одной из сторон. При этом он отмечает, что не станет независимым депутатом, хотя в некоторых вопросах поддержит Грузинскую мечту.

В записи Путкарадзе также говорит, что недавно у него случился сильный сердечный приступ, и врач посоветовал ему сделать т.н. шунтирование.

В МВД не ответили на вопрос «Civil Georgia», собирается ли ведомство начать расследование по делу. В Грузинской мечте также не комментировали этот вопрос.

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заявил сегодня журналистам, что не будет комментировать «записи и их содержание». «Если член моей семьи не фигурирует ни в одной из записей, я потребую от всех извинений», — предупредил он оппонентов.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)