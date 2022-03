Оккупированный Цхинвали отказывается сотрудничать с Гаагским трибуналом

Оккупированный Цхинвали «категорически отказывается» сотрудничать с Международным уголовным судом, прокурор которого выдал ордер на арест трех бывших высокопоставленных югоосетинских чиновников по делу о войне в августе 2008 года.

Эта организация «абсолютно ангажированная в политическом смысле платформы, на которой строится расследование событий августа 2008 года», не имеет «ничего общего с правосудием», — заявили в «МИД» оккупированного региона 21 марта.

По утверждению ведомства, сообщение из Гааги в Цхинвали вызвало «полное недоумение, поскольку именно эти должностные лица, обвиняемые в военных преступлениях против грузинских военнопленных и гражданских лиц, предпринимали все возможные усилия для сохранения их жизней, обеспечения безопасности на территории Южной Осетии и дальнейшей передачи грузинской стороне».

«Сегодня, на фоне весьма серьезного кризиса в международных отношениях, в МУС, очевидно, решили оживиться и внести свой посильный вклад в его усугубление, окончательно дискредитировав европейское правосудие», — говорится в заявлении цхинвальского «МИДа».

Согласно тому же заявлению, «Такой особенный вид правосудия, демонстративно игнорирующий неудобные для него факты, не выдерживает никакой критики и не может быть принят в пострадавшей от вооруженной агрессии стране».

В рамках дела о войне 2008 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 10 марта выдал ордер на арест трех бывших высокопоставленных югоосетинских чиновников. По словам прокурора, есть разумные основания полагать, что они несут ответственность за совершение военных преступлений в период с 8 по 27 августа 2008 года.

По словам прокурора, в совершении преступлений предположительно непосредственно участвовали Михаил Миндзаев, де-факто министр внутренних дел Цхинвали в 2005-2008 гг.; Гамлет Гучмазов, в то время начальник следственного изолятора де-факто МВД; и Давид Санакоев, тогдашний представитель де-факто президента Цхинвали в сфере прав человека.

По словам Карима Хана, Миндзаев, Гучмазов и Санакоев несут уголовную ответственность за незаконное лишение свободы, пытки, бесчеловечное обращение, унижающее достоинство обращение, захват заложников и незаконное перемещение.

Согласно тому же заявлению, следствие также выявило предполагаемую роль в этих преступлениях ныне покойного генерал-майора ВДВ России Вячеслава Борисова. «Есть убеждение, что он преднамеренно способствовал некоторым из этих преступлений».

