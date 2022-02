Анатолий Бибилов говорит об объединении осетин

Лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов заявил в интервью российскому государственному телевидению «Россия-24» 6 февраля, что объединение «разделенного» осетинского народа важнее, чем независимость оккупированного региона.

Бибилов назвал народы Южной Осетии и Северной Осетии единым народом, «с общими традициями, обычаями и языком» и отметил, что интеграция в состав России была не его «капризом», а «волей нашего народа начиная с 20-х годов прошлого века».

Интервью Бибилова предшествует назначенным на апрель «президентским выборам» в оккупированном регионе, на которых цхинвальский лидер вновь собирается баллотироваться.

Бибилов подчеркнул, что Цхинвали действует в рамках своей программы «Пять шагов к России», которая в итоге предусматривает присоединение Южной Осетии к России. В этом контексте он сосредоточил внимание на повышении заработной платы госслужащим и военным, а также на реформах таможенной службы.

В интервью Бибилов сказал, что в 1917 году регион покинул Российскую империю не по своей воле, и что в 1990-е годы подавляющее большинство населения Южной Осетии, сначала в 1991 году поддержало предложение, чтобы сначала остаться в составе Советского Союза, а затем в 1992 году – вхождение в состав Российской Федерации.

Следует отметить, что референдум 1992 года в Южной Осетии завершился странными результатами. Осетины одновременно проголосовали и за независимость и присоединение к России. Этнические грузины региона бойкотировали голосование, а Тбилиси и международное сообщество не признали результаты референдума.

<p>На момент распада Российской империи в результате Февральской революции 1917 года территория, ныне известная как Южная Осетия, не имела статуса административного округа.</p>

<p>В мае 1920 года, когда Советская Россия признала независимость и суверенитет Грузии, Москва признала Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию в последующем территориями Грузии. Южная Осетия, как административная единица, возникла в 1922 году, когда после аннексии Демократической Республики Грузия со стороны Советской России был создан Южно-Осетинский автономный округ в составе Советской Социалистической Республики Грузия в 1921 году.</p>

Говоря о Грузии, лидер оккупированного региона сказал, что Цхинвали хочет «добрососедских отношений с Грузией», «мы хотим, чтобы это взаимодействие было на равных условиях — есть Республика Южная Осетия, есть Грузия».

Он также отметил, что отношения с Тбилиси «остаются сложными», так как власти Грузии не подписывает соглашение о неприменении силы, которое, по словам Бибилова, «гарантирует добрососедские отношения».

В то время как Бибилов настаивает, чтобы региона был аннексирован Москвой, грузины считают Северную Осетию исконной родиной осетин.

По данным статистики оккупированного региона, которую многие эксперты считают преувеличенной, в Цхинвальском регионе проживает около 48 тысяч осетин. Подавляющее большинство этнических осетин – около 460 000 человек — проживает в Северной Осетии — Алании, часть Российской Федерации.

Примечательно, что после вооруженного конфликта 1991-1992 годов и российско-грузинской войны в августе 2008 года около 30 000 этнических грузин были вынуждены бежать из Цхинвальского региона.

