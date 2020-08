«Президент» оккупированного Цхинвали говорит об упразднении «границы» с Россией

В 12-ю годовщину незаконного признания Россией независимости Цхинвальского региона «президент» оккупированного региона Анатолий Бибилов говорит о «максимально возможном уровне интеграции» с Россией и упразднении «границы» с ней.

Выступая на церемонии, посвященной годовщине, Бибилов подтвердил свою поддержку в отношении дальнейшего углубления связей с Россией, добавив, что «если на данном этапе пока не сложились условия для ее (границы) упразднения, должна превратиться в условную линию на карте, не создавая искусственных препятствий для продвижения к максимально возможному уровню интеграции».

Такие же послания Бибилов озвучил во время встречи с послом России в оккупированном Цхинвали Маратом Кулахметовым 25 августа. «Южная Осетия остается приверженцем вектора развития в сторону Российской Федерации», — сказал он.

В свою очередь, Марат Кулахметов, бывший командующий «Смешанных сил по поддержанию мира» в оккупированном Цхинвальском регионе, приветствовал последовательное развитие «республики» во всех направлениях и выразил удовлетворение поддержкой Бибиловым «сближения с Россией». «Российская Федерация будет всемерно содействовать укреплению государственности Южной Осетии, его развитию на международных площадках, а также обеспечению обороноспособности и безопасности», — заявил Кулахметов.

В связи с этой датой заместитель министра экономики России Михаил Бабич написал Бибилову письмо, в котором заявил: «совместными усилиями мы будем и впредь развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы».

Москва признала независимость регионов Абхазии и Цхинвали 26 августа 2008 года, через две недели после окончания российско-грузинской войны. Наряду с Россией независимость оккупированных ею регионов признают Сирия, Венесуэла, Науру и Никарагуа. Тбилиси и большая часть международного содружества не признают независимость двух регионов и считают их частью территории Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)