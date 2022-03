На «президентских выборах» в Цхинвали будут бороться 5 кандидатов

«Избирательная администрация» оккупированного Цхинвали зарегистрировала 5 кандидатов к предстоящим «президентским выборам», в том числе действующего лидера региона Анатолия Бибилова.

Помимо Бибилова, за пост президента будет бороться лидер партии «Нихас» Алан Гаглоев; бывший «депутат» Дмитрий Тасоев; действующий «депутат» — Гари Мулдаров, а «вице-спикер парламента» Александр Плиев.

«Избирательная администрация» вчера отказала в регистрации еще 12 кандидатам, в том числе недавно уволенному «министру обороны» Ибрагиму Гасееву и «депутату» Давиду Санакоеву, которые считались главными соперниками Бибилова.

Это решение вызвало критику в регионе. Некоторые оппозиционные каналы в Telegram обвинили Бибилова в укоренении феодализма.

«Санакоева пытается преследовать в МУС Грузия, Бибилов присоединился к своим партнерам, так сказать. Выборы проводить он не хочет, это уже понятно. Хочет еще 5 лет пыток, раздачи земель Грузии и сигаретного траффика», — написал другой Телеграм-канал.

Ранее, 21 февраля, «избирательная администрация» отказала в регистрации бывшему лидеру региона Эдуарду Кокойты. Как сообщается, инициативная группа, которая выдвинула его кандидатуру, обжаловала это решение.

Примечательно, что Санакоев оказался в центре внимания в Тбилиси в последнее время после того, как прокурор Гаагского трибунала выдал ордер на его арест в связи с делом о российско-грузинской войне 2008 года.

