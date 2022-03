НПО критикуют правительство за «непоследовательную риторику» по Украине

22 местных НПО заявили сегодня в совместном заявлении, что «расплывчатая и непоследовательная риторика» правительства Грузии в отношении войны России против Украины порождает сомнения относительно его надежности и верности, как партнера западных стран.

Подчеркнув, что Запад демонстрирует беспрецедентное единство на фоне российского вторжения в Украину, НПО отметили, что теперь у Грузии появляется «исторический шанс» «фактически стать полноправным членом западного мира». По их мнению, для этого правительство должно «полностью и ясно заявить о стратегических интересах страны».

По заявлению правозащитников, правящая Грузинская мечта «должна открыто и недвусмысленно заявить о поддержке Украины» и «перестать позиционировать, причиняя ущерб международной репутации страны».

Подписанты считают, что власти Грузии также должны четко заявить, что они привержены международным санкциям, введенным в отношении России Западом.

«Грузинская мечта должна немедленно прекратить угрожать своим гражданам войной и тем самым деморализовать их», — говорится в заявлении.

По их словам, в последнее время это «протекает в виде четкой пропагандистской линии не только в заявлениях членов правящей партии, но и в риторике аффилированных с ней лиц».

Третий сектор также считает необходимым провести расширенное заседание Совета национальной безопасности, чтобы «информировать общественность о вызовах, стоящих перед страной, и путях их решения».

«Парламент с участием большинства, оппозиции, правительства и экспертных кругов должно пройти обсуждение, как последствия вторжения России в Украину и введенные в ее отношении ответные санкции отразятся на экономике Грузии, и каков наилучший выход из этой ситуации», — говорится в заявлении.

Кроме того, подписавшиеся призывают Грузинскую мечту «отказаться от языка ненависти, встать выше узкопартийных интересов и сделать все возможное для снижения поляризации в обществе».

НПО также считают, что правительство должно «регулярно» информировать общественность о шагах, предпринимаемых для адвокации предоставления статуса кандидата Грузии в члены ЕС.

Наряду с другими НПО заявление подписали «Международная прозрачность – Грузия», «Международное общество за справедливые выборы и демократию», Фонды «Открытое общество» и «Ассоциация ООН Грузии».

Заявление НПО последовало за противоречивыми заявлениями представителей власти о продолжающейся войне в Украине и отказом от присоединения к международным санкциям, введенным против России.

«Столицу Украины бомбят, и сегодня мы видим, что это никто не может остановить. Скажем прямо, санкции не являются эффективным средством», — заявил через несколько дней после начала войны в Украине премьер-министр Ираклий Гарибашвили, что вызвало протест части общественности с требованием его отставки.

В то же время премьер-министр назвал митинги в поддержку Украины в Грузии «антигосударственными», которые, по его словам, были «организованы силами, годами проводящими антинациональную, предательскую политику». «Это пятая колонна», — добавил он.

