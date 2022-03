CRRC: Население Грузии хочет видеть больше поддержки в отношении Украины со стороны правительства

Согласно результатам опроса общественного мнения, которые были опубликованы 15 марта Кавказским центром исследовательских ресурсов (CRRC), большая часть населения Грузии хочет, чтобы правительство выражало больше поддержки Украине. В то же время, большинство опрошенных обвиняют Российскую Федерацию или ее президента Владимира Путина в развязывании войны на Украине.

Опрос показывает, что большинство респондентов оценивают действия президента Грузии Саломе Зурабишвили в связи с продолжающейся в Украине войной более позитивно, чем действия премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Согласно результатам опроса, большая часть населения Грузии также по-прежнему привержена членству страны в НАТО и Евросоюзе.

CRRC провел полевые работы, необходимые для исследования, 7-10 марта 2022 года методом телефонного опроса. Размер выборки составил 1 092 человека, погрешность составляет +/- 2,96%.

Война на Украине

На вопрос – «Кто несет больше ответственности в развязывании российско-украинской войны?» — 43% респондентов ответили, что Российская Федерация, а 37% — что президент России Владимир Путин.

3% опрошенных возложили ответственность за войну на США, а по 1% — обвинили президента Украины Владимира Зеленского, НАТО, Евросоюз и украинское правительство. 9% не знают, 1% отказался отвечать.

Что касается поддержки правительством Грузии Украины, 61% респондентов считают, что правительство Грузии должно оказывать больше поддержки Украине, 32% считают, что уже достаточно его поддерживают.

При этом 2% опрошенных сказали, что правительство Грузии должно меньше поддерживать Украину, 1% — вообще не должно поддерживать. 4% не знают, 1% — отказался отвечать.

В то же время для большинства опрошенных более или менее приемлемо, чем неприемлемо — направлять в Украину гуманитарную помощь, принимать временно украинских беженцев, оказывать финансовую помощь Украине, отправку добровольцев на войну, ограничение на въезд для граждан России в Грузию и поставлять оружие и боеприпасы на Украину.

Действия институций

65% респондентов положительно оценивают последние действия грузинских СМИ в отношении Украины, 17% — плохо, 18% — не знают или отказываются отвечать.

В этом контексте 64% респондентов также положительно оценивают действия президента Саломе Зурабишвили, 15% — плохо, 21% — не знают или отказываются отвечать.

Что касается премьер-министра Ираклия Гарибашвили, 41% оценивают его действия положительно, а 39% — плохо.

В том же направлении действия парламента Грузии 34% респондентов оценивают положительно, а 42% — отрицательно.

В то же время, по данным CRRC, симпатии к президенту Зурабишвили высказывают сторонники различных политических партий, в том числе Грузинской мечты.

При этом действия премьер-министра положительно оценивают в основном избиратели Грузинской мечты.

Санкции против России

По мнению 39% респондентов, Грузия должна присоединиться к международным санкциям, наложенным на Россию из-за войны на Украине. 27% считают, что мы должны присоединиться только к некоторым санкциям.

По мнению 19%, Грузия вообще не должна присоединяться к санкциям. 14% — не знают, 1% — отказались отвечать.

В то же время 71% респондентов считает, что санкции против России следует ужесточить. По мнению 10% — должны оставаться на текущем уровне. 3% считают, что санкции нужно отменить полностью. 11% — не знают.

Поддержка евроатлантической интеграции

75% респондентов полностью или в основном поддерживают вступление Грузии в Евросоюз. 70% говорят то же самое о членстве страны в НАТО. Однако 75% респондентов в основном или совершенно не поддерживают вступление в Евразийский экономический союз.

В то же время 66% и 61% респондентов полностью поддерживают идею предоставления Украине и Грузии статуса кандидатов в члены ЕС. 14% и 17% говорят, что в основном поддерживают это.

Парламентские выборы

На вопрос — «Если бы парламентские выборы проходили завтра, за какую из следующих партий вы бы проголосовали?» — 22% ответили — Грузинская мечта; 10% — Единое национальное движение; по 3% — партии – «За Грузию» и Лело; по 2% — Гирчи — больше свободы и Альянс патриотов; А также 2% — другая партия.

При этом 18% не знают, какую партию они поддержали бы. 16% говорят – ни за какую. 4% — вообще не приняли бы участие в голосовании, 20% — отказались отвечать.

