НПО Грузии подготовили план членства в ЕС из 10 пунктов

Группа грузинских неправительственных организаций из 31 местной НПО предложила правительству страны план вступления в ЕС из 10 пунктов и выразила готовность активно участвовать в этом процессе.

По заявлению НПО, первый шаг предусматривает разработку Национальной стратегии вступления Грузии в Европейский союз и создание эффективного механизма его мониторинга, в котором будет обеспечена вовлеченность гражданского общества.

Второй шаг – реализация демократических реформ, предусмотренных Моглашением от 19 апреля 2021 года.

Что касается третьего шага, НПО отметили необходимость активизации дипломатических усилий со странами-членами ЕС для своевременного принятия новой повестки дня Ассоциации Грузия-ЕС и начала ее эффективной реализации.

Четвертый шаг заключается в том, чтобы предпринять соответствующие дипломатические усилия для ускорения принятия Европейской комиссией анкеты для оценки статуса кандидата.

Согласно пятому шагу, правительству следует мобилизовать соответствующие человеческие, финансовые и технические ресурсы (включая создание соответствующей межведомственной рабочей группы и/или ведомства) для обеспечения своевременной подачи в ЕС анкеты для оценки статуса кандидата.

Шестой шаг предусматривает необходимость внесения изменения в положение Комиссии по интеграции Грузии в ЕС, а также активизировать и сделать ее работу более эффективной.

По седьмому пункту, процесс должен быть прозрачным и инклюзивным, включая создание Национального совета по вступлению в ЕС, в который войдут эксперты в этой области и который будет иметь статус консультативного органа.

Согласно восьмому, правительству следует рассмотреть возможность назначения представителей оппозиции на должности председателей парламентских комитетов по европейской интеграции, правам человека, правовым вопросам и внешним отношениям, а также парламентского комитета ассоциации ЕС-Грузия, как предусмотрено Соглашением от 19 апреля.

В девятом пункте говорится, что должны быть предприняты действенные шаги по укреплению формата сотрудничества Ассоциированным трио, урегулировать отношения с Украиной и провести совместный саммит Трио и Евросоюза.

Наконец, НПО призвали правительство обеспечить управление ожиданиями в отношении процесса вступления Грузии в ЕС, и поддерживать надлежащую внутреннюю и внешнюю коммуникацию.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о вступлении в ЕС 3 марта.

По сообщению Совета Евросоюза, главы миссий стран-членов обратились в Еврокомиссию с просьбой представить заключение по заявкам о членстве от Грузии, Украины и Молдовы.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)