Эстония поддерживает евроатлантические устремления Грузии

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонный разговор со своим эстонским коллегой Эвой-Марией Лийметс, с которой обсудил вопросы российской агрессии в Украине и европейской интеграции Грузии.

По сообщению МИД Грузии, министры обсудили обстановку в сфере безопасности, осложненную российской агрессией. Стороны обменялись информацией о политической и гуманитарной помощи, оказываемой двумя странами Украине.

Согласно той же информации, они также обсудили вызовы безопасности, стоящие перед Грузией.

«Отмечена необходимость более широкого вовлечения международных партнеров в регион и дальнейшей консолидации поддержки нашей страны», — говорится в сообщении МИД Грузии.

В контексте европейской интеграции Грузии Давид Залкалиани рассказал о заявке Грузии на членство в ЕС и важности получения статуса кандидата.

«Он (Залкалиани) подчеркнул необратимую интеграцию Грузии с Евросоюзом, прогресс, уже достигнутый на этом пути, и планы на будущее, включая полное и последовательное выполнение обязательств, взятых по Соглашению об ассоциации», — говорится в заявлении.

Со своей стороны, министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс написала в Твиттере, что она разговаривала со своим грузинским коллегой, чтобы подтвердить свою поддержку двусторонних отношений и евроатлантических устремлений Грузии.

«Мы будем и впредь решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявила она.

