Эстония поддерживает евроатлантические устремления Грузии
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонный разговор со своим эстонским коллегой Эвой-Марией Лийметс, с которой обсудил вопросы российской агрессии в Украине и европейской интеграции Грузии.
По сообщению МИД Грузии, министры обсудили обстановку в сфере безопасности, осложненную российской агрессией. Стороны обменялись информацией о политической и гуманитарной помощи, оказываемой двумя странами Украине.
Согласно той же информации, они также обсудили вызовы безопасности, стоящие перед Грузией.
«Отмечена необходимость более широкого вовлечения международных партнеров в регион и дальнейшей консолидации поддержки нашей страны», — говорится в сообщении МИД Грузии.
В контексте европейской интеграции Грузии Давид Залкалиани рассказал о заявке Грузии на членство в ЕС и важности получения статуса кандидата.
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«Он (Залкалиани) подчеркнул необратимую интеграцию Грузии с Евросоюзом, прогресс, уже достигнутый на этом пути, и планы на будущее, включая полное и последовательное выполнение обязательств, взятых по Соглашению об ассоциации», — говорится в заявлении.
Со своей стороны, министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс написала в Твиттере, что она разговаривала со своим грузинским коллегой, чтобы подтвердить свою поддержку двусторонних отношений и евроатлантических устремлений Грузии.
«Мы будем и впредь решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявила она.
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