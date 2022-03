Еврокомиссия подготовит оценку заявки Грузии

По сообщению возглавляемого Францией Совета Евросоюза, главы миссий стран-членов обратились в Еврокомиссию с просьбой представить заключение по заявлениям о членстве Грузии, Украины и Молдовы.

Это процедурный, но символически важный шаг со стороны ЕС на сложном и многолетнем пути интеграции этих стран в ЕС.

Первоначально власти Грузии намеревались подать заявку на членство в Брюссель в 2024 году. Однако ситуацию изменило полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля.

Правительство Грузии взяло пример с Украины и 3 марта в ускоренном порядке подписало заявку Грузии на членство в ЕС. Молдова также подала заявку на членство в тот же день.

