Флаги ЕС перед зданием Еврокомиссии, Брюссель. Фотография: Unsplash/Guillaume Périgois
Новости

Еврокомиссия подготовит оценку заявки Грузии

07/03/2022 - 23:40
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По сообщению возглавляемого Францией Совета Евросоюза, главы миссий стран-членов обратились в Еврокомиссию с просьбой представить заключение по заявлениям о членстве Грузии, Украины и Молдовы.

Это процедурный, но символически важный шаг со стороны ЕС на сложном и многолетнем пути интеграции этих стран в ЕС.

Первоначально власти Грузии намеревались подать заявку на членство в Брюссель в 2024 году. Однако ситуацию изменило полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля.

Правительство Грузии взяло пример с Украины и 3 марта в ускоренном порядке подписало заявку Грузии на членство в ЕС. Молдова также подала заявку на членство в тот же день.

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07/03/2022 - 23:40
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