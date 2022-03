США хвалят Саломе Зурабишвили и грузинский народ за Украину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 3 марта провела телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого стороны обсудили вторжение России в Украину и оккупацию Грузии.

По сообщению Госдепартамента США, госсекретарь приветствовал твердую поддержку Украины грузинским народом и лично президентом Зурабишвили.

Согласно тому же сообщению, Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать «грузинский народ в его стремлении к демократическому, мирному и процветающему евроатлантическому будущему».

Со своей стороны, Саломе Зурабишвили написала в Твиттере, что у нее был превосходный разговор с госсекретарем и что стороны выразили поддержку Украине.

По ее словам, она ценит «решительную поддержку нашего партнера (США) в отношении нашей территориальной целостности и безопасности в это трудное время».

Президент Грузии выразила надежду, что Энтони Блинкен посетит Грузию «в ближайшее время».

