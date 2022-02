«Молодцы!» — Москва хвалит премьер-министра Грузии

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров приветствовал четкое заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что Тбилиси не присоединится к международным санкциям, введенным против России в связи с ее вторжением в Украину.

«Молодцы. Можно только поприветствовать такое решение», — сказал Джабаров российской газете «Известия».

По его словам, у Грузии «неплохие» торговые отношения с Россией, в том числе по поставкам фруктов, овощей и вина.

Джабаров также сказал, что «власти страны, по его словам, вероятно, поняли, что Запад ничего этого не возместит Грузии».

Выступая перед журналистами на мероприятии в память о юнкерах, погибших в Коджори-Табахмела в феврале 1921 года при защите Тбилиси от большевистских захватчиков, премьер-министр Грузии четко заявил, что «Грузия не собирается участвовать в финансово-экономических санкциях, учитывая наши национальные интересы и интересы населения. Это только навредит нашей стране и нашему населению».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)