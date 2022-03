Ираклий Гарибашвили поговорил по телефону со своим датским коллегой

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел сегодня телефонный разговор со своим датским коллегой Метте Фредерискен.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, премьер-министры говорили о европейской и евроатлантической интеграции Грузии, двусторонних отношениях и продолжающихся боевых действиях в Украине.

Согласно тому же источнику, Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия подала официальную заявку на членство в ЕС, и выразил надежду, что Королевство Дания поддержит Грузию на этом пути.

Премьер-министры подчеркнули важность совместных усилий международного сообщества для скорейшего прекращения войны.

Премьер-министр Дании написал в Twitter, что в разговоре со своим грузинским коллегой выразил «полную поддержку Дании суверенитета и территориальной целостности Грузии».

«Дания и Евросоюз поддерживают наших восточных партнеров и готовы помочь в случае необходимости», — добавил он.

Сегодня премьер-министр Грузии также провел телефонный разговор со своим польским коллегой Матеушем Моравецки.

