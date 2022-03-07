Ираклий Гарибашвили поговорил по телефону со своим датским коллегой
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел сегодня телефонный разговор со своим датским коллегой Метте Фредерискен.
Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, премьер-министры говорили о европейской и евроатлантической интеграции Грузии, двусторонних отношениях и продолжающихся боевых действиях в Украине.
Согласно тому же источнику, Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия подала официальную заявку на членство в ЕС, и выразил надежду, что Королевство Дания поддержит Грузию на этом пути.
Премьер-министры подчеркнули важность совместных усилий международного сообщества для скорейшего прекращения войны.
Премьер-министр Дании написал в Twitter, что в разговоре со своим грузинским коллегой выразил «полную поддержку Дании суверенитета и территориальной целостности Грузии».
«Дания и Евросоюз поддерживают наших восточных партнеров и готовы помочь в случае необходимости», — добавил он.
Сегодня премьер-министр Грузии также провел телефонный разговор со своим польским коллегой Матеушем Моравецки.
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