Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Фото: Пресс-служба Администрации правительства
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Ираклий Гарибашвили поговорил по телефону со своим польским коллегой

07/03/2022 - 18:55
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонный разговор со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и продолжающиеся боевые действия в Украине.

В ходе беседы Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия подала заявку на членство в Евросоюзе, и подчеркнул поддержку союзников в этом процессе.

Согласно той же информации, премьер-министр Грузии отметил, что страна возлагает большие надежды на поддержку Польши на этом пути.

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07/03/2022 - 18:55
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