Ираклий Гарибашвили поговорил по телефону со своим польским коллегой

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонный разговор со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и продолжающиеся боевые действия в Украине.

В ходе беседы Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия подала заявку на членство в Евросоюзе, и подчеркнул поддержку союзников в этом процессе.

Согласно той же информации, премьер-министр Грузии отметил, что страна возлагает большие надежды на поддержку Польши на этом пути.

