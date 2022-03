Румыния поддерживает вступление Грузии в Евросоюз

На фоне вторжения России в Украину Румыния поддержала вступление Грузии, Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил 1 марта, что «место этих партнеров ЕС находится в европейской семье, и Румыния сделает все возможное, чтобы это стало реальностью».

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что ЕС «не может быть полноценным» без этих трех стран. «Они заслуживают полноправного членства», — добавил он.

28 февраля Украина официально подала заявку на членство в ЕС и призвала к немедленному принятию страны в ЕС в рамках «новой специальной процедуры» на фоне вооруженного вторжения России.

Тем временем грузинские оппозиционные партии, в том числе Единое национальное движение и «За Грузию», призвали правительство Грузинской мечты повторить пример Украины и попросить немедленного принятия в ЕС.

Власти пока не отреагировали на призыв, но председатель парламентского Комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили сегодня выразила надежду, что страны-члены ЕС обсудят предоставление Грузии статуса кандидата наряду с Украиной.

Депутат от правящей партии также отметила, что европейские партнеры уже хорошо осведомлены об амбициях Грузии по вступлению в Евросоюз.

В прошлом году Грузия, Украина и Молдова сформировали «Ассоциированное трио», чтобы наладить более тесные связи с Брюсселем. Согласно заявлениям правительства Грузинской мечты, которые были озвучены до этого, оно официально подаст заявку на членство в ЕС в 2024 году.

