Парламент избрал руководителей Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных

На пленарном заседании 15 февраля Парламент Грузии избрал на шестилетний срок Карло Кацитадзе и Лелу Джанашвили руководителями Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных, которые были созданы взамен упразднения Службы государственного инспектора.

Два новых агентства заменят Службу государственного инспектора, которая объединяла полномочия обоих вновь созданных ведомств до того, как в декабре Грузинская мечта решила ее упразднить.

76 депутатов поддержали Карло Кацитадзе, 1 был против, а Лела Джанашвили получила 77 голосов против 2.

Их соперники — Эмзар Гагнидзе и Тамар Алпаидзе — получили поддержку только 6 и 4 депутатов.

35-летний Карло Кацитадзе ранее был начальником Отдела процессуального управления следствия Прокуратуры в Службе государственного инспектора Грузии.

Что касается 51-летней Лелы Джанашвили, выдвинутой Грузинской мечтой на пост главы Службы защиты персональных данных, она является ассоциированным профессором права Тбилисского государственного университета. Джанашвили имеет степень доктора юридических наук Автономного университета Барселоны.

Процесс отбора кандидатов проходит на фоне того, что государственный инспектор Лонда Толораия подала иск в Конституционный суд Грузии против упразднения Службы Государственного инспектора.

Согласно законодательным изменениям, принятым Грузинской мечтой 30 декабря 2021 года, Служба государственного инспектора прекратит свою деятельность в марте 2022 года.

Новость о намерении Грузинской мечты упразднить Службу государственного инспектора появилась в СМИ 24 декабря прошлого года, что вызвало резкую критику со стороны западных партнеров, международного сообщества, президента, оппозиции и гражданского общества.

В итоге Грузинская мечта отступила и предложила взамен перераспределить сотрудников, кроме самого инспектора и его заместителей, в два новых ведомства.

Депутаты Грузинской мечты в ускоренном порядке рассмотрели изменения и приняли их в трех слушаниях на внеочередных заседаниях 29-30 декабря. Президент Саломе Зурабишвили не наложила вето на законопроект и подписала поправки 13 января.

