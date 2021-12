Инициатива ГМ по упразднению Службы госинспектора подверглась критике

Инициатива правящей Грузинской мечты об упразднении Службы государственного инспектора, независимого следственного органа, который отвечает за контроль законности обработки персональных данных и расследование возможного превышения полномочий представителями правоохранительных органов, подверглась критике со стороны неправительственного сектора и оппозиции.

В рамках инициативы вместо Службы государственного инспектора будут созданы два новых органа — Специальная следственная служба и Служба по защите персональных данных.

Инициативе Грузинской мечты в ноябре предшествовало расследование возможного бесчеловечного обращения с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили во время его перевода из Руставской тюрьмы в тюремное медицинское учреждение в Глдани против его воли. В то же время служба также установила, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба нарушили Закон «О защите персональных данных», опубликовав видео и фотографии Саакашвили.

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил 25 декабря, что речи об упразднении службы нет и «фактически одна служба будет заменена двумя службами». «Компетенции никоим образом не урезаются, наоборот, расширяются полномочия следственного подразделения», — добавил он.

По его словам, две разные, отличающиеся друг от друга функции Службы инспектора — защита персональных данных и расследование — «никак не связаны» друг с другом и «более того, существует конфликт интересов».

Депутаты Грузинской мечты зарегистрируют законопроект на сегодняшнем заседании Бюро Парламента.

Руководитель Службы инспектора критикует инициативу

Руководитель Службы государственного инспектора Лонда Толораия заявила сегодня на пресс-конференции, что решение правящей команды является «наказанием» службы за ее независимость, добросовестное отношение к делу, законопослушность и решения по различным делам.

«Это очень опасный прецедент не только для Службы государственного инспектора, но и для всей страны. Этот процесс ставит под угрозу всех избранных должностных лиц, создает ощущение нестабильности и является давлением на их деятельность. Кроме того, этот факт является сигналом для всех публичных служащих, что однажды они могут остаться без работы за то, что добросовестно выполняют свою работу», — сказала она.

Толораия опровергла версию председателя Грузинской мечты о том, что правящая команда планирует не упразднять службу, а разделить ее на две части, подчеркнув, что «новый закон не реорганизует службу, а ликвидирует ее».

По словам Толораия, согласно инициативе «квалифицированные специалисты», работающие в Службе инспектора, не будут распределены в два новых ведомства. «Парламент Грузии решил отпустить нас всех по домам», — добавила она.

Что касается заявления Ираклия Кобахидзе о том, что полномочия следственного подразделения расширяются, Лонда Толораия отметила, что «к функциям следственного ведомства добавляются несколько статей Уголовного кодекса, которые на практике почти не встречаются в контексте служебного преступления».

Толораия также ответила на заявление Ираклия Кобахидзе о том, что неправительственный сектор настаивал на разделении службы из-за несовместимости интересов, заявив, что «Парламент Грузии не видел проблемы несовместимости интересов в 2018 году и не учел эту рекомендацию неправительственных организаций веским аргументом».

Государственный инспектор также считает, что инициирование законопроекта в праздничные дни «не случайно» и что оно умышленно совпало с «периодом отсутствия в Грузии подавляющего большинства представителей международного и дипломатического корпуса». Она также подчеркнула, что на данный момент она находится в декрете.

«Вместо того, чтобы помочь Парламент Грузии содействовал бы дальнейшему укреплению службы, начался очень опасный процесс ускоренного упразднения службы», — сказала Толораия.

НПО осуждают инициативу правящей команды

НПО 26 декабря опубликовали заявление, в котором говорится, что «подготовка законопроекта по вопросу такой важности и общественного интереса в полностью закрытой форме, когда в процесс его разработки не были вовлечены ни непосредственно представители службы, и неправительственные организации и ни другие заинтересованные стороны, является чрезвычайно проблематичным и законодательным произволом».

По заявлению правозащитников, цель властей — «получить влияние нам независимым институтом». По их словам, это подозрение подтверждается тем, что Служба госинспектора оштрафовала Министерство юстиции и Пенитенциарную службу за распространение записей бывшего президента, в то же время «Служба государственного инспектора критически реагирует на случаи нарушения закона со стороны правоохранительной системы».

«Законопроект, направленный на упразднение независимого института и досрочное прекращение срока полномочий государственного инспектора, является не чем иным, как политической местью в отношении того исключительного института, который более или менее завоевал доверие общества в последние годы», — заявили они.

Они также подчеркнули, что в то время, как в процессе создания службы неправительственный сектор считал, что «передача функций контроля над законностью расследования и обработки информации одному ведомству, возможно, не была бы эффективной, но наблюдение за институтом четко показало, что с точки зрения совместимости защиты персональных данных и следственной функции на практике недостатков не было выявлено».

Они также подчеркнули, что «через два года после запуска независимость и беспристрастность службы положительно оцениваются как неправительственным сектором, так и международными партнерами».

По мнению правозащитников, нужно не упразднять службу, а еще больше ее усилить. «В частности, предоставление ведомству большей независимости в проведении следственных действий, а также повышение его компетенции и их распространение на более широкий круг преступлений/должностных лиц».

Комментарии представителей оппозиции

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 25 декабря связал упразднение Службы государственного инспектора с началом этой службой расследования возможных пыток и бесчеловечного обращения в его отношении.

Кроме того, по его словам, у инспектора есть не те отредактированные записи, которые «шокировали весь мир», а полная версия, которые отражают «гораздо более жестокое обращение».

«Ожидаемое заключение государственного инспектора послужило прочной основой для моего немедленного освобождения Страсбургским судом», — добавил он.

Депутат от Единого национального движения Хатиа Деканоидзе также связала инициативу правящей команды с «объективным расследованием» возможного бесчеловечного обращения с Михаилом Саакашвили. По ее словам, Грузинская мечта хочет «очистить» Службу инспектора от Лонды Толораия.

По словам депутата от партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» Михаила Даушвили, Грузинская мечта «позабыла о нуждах людей» и «переключилась» лишь на сохранение власти. «Им просто нужно иметь на этой должности полностью подконтрольного партии человека, чтобы сохранить власть», — сказал он.

«Грузинская мечта опасается и не может терпеть никаких институций или людей, которые могут в какой-то степени занимать независимые от нее позиции или выражать неповиновение», — заявила депутат от партии Лело Ана Нацвлишвили.

Предыстория

В июле 2018 года Парламент Грузии поддержал создание независимого следственного органа – Службы государственного инспектора. Изначально служба должна была начать работу с 1 января 2019 года, но запуск службы сначала перенесли на 1 июля того же года, а затем — до ноября.

Защита персональных данных в службе была запущена в мае 2019 года, а следственная часть — в ноябре того же года.

В июне 2019 года Парламент утвердил Лонду Толораия на должность государственного инспектора сроком на 6 лет.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)