ГМ подобрала кандидатов на должности руководителей Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных

Исполнительный секретарь Грузинской мечты, депутат Мамука Мдинарадзе заявил, что депутаты от правящей партии поддержат кандидатуры Карло Кацитадзе и Лелы Джанашвили на должности руководителей Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных.

Два новых ведомства заменят Службу государственного инспектора, решение об упразднении которой было рассмотрено депутатами Грузинской мечты в ускоренном порядке и принято в трех слушаниях на внеочередных заседаниях 29-30 декабря прошлого года.

35-летний Карло Кацитадзе ранее был начальником процессуального руководства следствия Прокуратурой в Службе государственного инспектора Грузии.

51-летняя Лела Джанашвили, которую Грузинская мечта выдвинула на пост главы Службы защиты персональных данных, является ассоциированным профессором права Тбилисского государственного университета. Джанашвили имеет степень доктора юридических наук Автономного университета Барселоны.

Выступая на брифинге после заседания парламентского большинства 14 февраля, Мдинарадзе подчеркнул заслуги Кацитадзе и его соперника, Кутаисского районного прокурора Эмзара Гагнидзе, но отметил, что Кацитадзе был выбран из-за его опыта работы главой департамента в прокуратуре.

Ожидается, что оппозиционные партии не поддержат ни одного из кандидатов.

Депутат от Единого национального движения Хатиа Деканоидзе усомнилась в степени независимости Кацитадзе в его новом качестве, назвав его прислужником генерального прокурора Ираклия Шотадзе.

В свою очередь, выступая вчера на заседании парламентского Комитета по правовым вопросам, Кацитадзе поинтересовался: «Если эта служба (государственного инспектора), которую возглавляли бывшие прокуроры, работала независимо и заслужила ваше одобрение, то почему эта логика работает против меня?».

Иск в Конституционный суд

Кандидатуры на должности руководителей Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы были отобраны конкурсной комиссией. Выдвинутые на каждую должность по три кандидата были представлены премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, который, в свою очередь, отобрал по две кандидатуры на каждую должность и представил их на утверждение в Парламент.

Процесс отбора кандидатов проходит на фоне, когда Государственный инспектор Лонда Толораия обратилась в Конституционный суд с ходатайством против упразднения Службы государственного инспектора.

Толораия говорит, что прекращение ее полномочий до истечения шестилетнего срока и начало процесса избрания руководителей двух новых служб противоречит статье 25 Конституции Грузии о праве занимать государственные должности.

Неделю назад после встречи со спикером Парламента Шалвой Папуашвили посол США в Грузии Келли Дегнан подчеркнула, что Конституционному суду важно завершить дело до того, как «на эти ответственные должности будут отобраны новые кандидатуры».

«Они должны быть независимыми. Они должны были быть очень квалифицированными. Мы надеемся, что это не будет поспешным процессом», — сказала посол.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)