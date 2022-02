Отобраны кандидатуры руководителей Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы

Правительство Грузии объявило 4 февраля, что конкурсная комиссия отобрала кандидатов на должности руководителей Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы.

По 3 кандидата на каждую должность были представлены премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, который, в свою очередь, выберет по две кандидатуры на каждую должность и представит их на утверждение в Парламент.

Конкурсные комиссии на должность начальника Специальной следственной службы отобрали районного прокурора Кутаиси Эмзара Гагнидзе; начальника Отдела процессуального управления следствия в Службе государственного инспектора Карло (Коку) Кацитадзе; и бывшую сотрудницу Следственной службы Министерства финансов Элене Алавердашвили.

Что касается должности начальника Службы защиты персональных данных, комиссия выбрала кандидатуры ассоциированного профессора Тбилисского государственного университета по направлению права Лелы Джанашвили; профессора права Грузинского национального университета, кандидата в члены Верховного суда в 2020 году и мажоритарного кандидата на Мтацминда на промежуточных выборах 2019 года Тамар Алпаидзе, также Кахи Маградзе («Civil Georgia» не смог установить его дичность) .

Процесс отбора кандидатов проходит на фоне того, что государственный инспектор Лонда Толораия подала иск в Конституционный суд Грузии против упразднения Службы Государственного инспектора.

Толораия говорит, что прекращение ее полномочий до истечения ее шестилетнего срока и начало процесса избрания руководителей двух новых служб противоречит статье 25 Конституции Грузии о праве занимать государственные должности.

Заместитель народного защитника Георгий Бурджанадзе, который был членом отборочной комиссии, заявил, что из шести кандидатов он поддержал только одного.

По его словам, у других кандидатов были проблемы с точки зрения профессиональной компетентности или независимости. Бурджанадзе отметил, что за исключением одного кандидата никто другой не посмел критиковать решение об упразднении Службы госинспектора.

Между тем, телекомпания «Мтавари архи» заявила, что правящая партия поддержит Кацитадзе на посту главы Специальной следственной службы и Джанашвили — на посту главы Службы защиты персональных данных.

Депутаты Парламента от Грузинской мечты в ускоренном порядке рассмотрели вопрос об упразднении Службы государственного инспектора и поправки к Закону об общих судах и приняли их в трех чтениях на внеочередных заседаниях 29-30 декабря.

Служба государственного инспектора и народный защитник часто критиковали власти Грузинской мечты за обращение с находящимся в заключении бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Хотя правящая партия и проигнорировала местную и международную критику по вопросу упразднения Службы госинспектора, в конце концов она отступила и предложила взамен сохранить сотрудников службы на созданных рабочих местах в двух новых службах. Однако эта инициатива не распространяется на госинспектора Лонду Толораия и ее заместителей.

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что «замена одной службы двумя службами никоим образом не снижает компетенции, наоборот, расширяются полномочия следственной части».

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил 1 февраля, что создание Службы государственного инспектора было одной из предпосылок для установления безвизового режима между ЕС и Грузией.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)