Из-за нарушения лицензионных условий приостановлена деятельность компании в Земо Рача

Национальное агентство минеральных ресурсов заявило 6 февраля, что деятельность компании «Технолоджи 2021» с лицензией на разведку-добычу марганца в селе Шкмери Онского муниципалитета приостановлена ​​за нарушение лицензионных условий.

Агентство пояснило, что по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили агентство изучило деятельность ООО «Технолоджи 2021» и ООО «МН Норт», предусмотренную лицензией на разведку и добычу марганца в селе Шкмери.

Агентство не уточнило нарушения, выявленные в случае компании «Технолоджи 2021», что касается «МН Норт», по заявлению агентства, компания еще не приступила к лицензионной деятельности.

В агентстве сообщили, что по выявленным нарушениям составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в мировой суд Они. Суд еще не состоялся. По информации агентства, законом предусмотрен разумный срок для соблюдения лицензиатом условий лицензии и наложения штрафа.

Агентство подчеркнуло, что больше не будет выдаваться лицензия на добычу полезных ископаемых в селе Шкмери Онского муниципалитета.

Об этом стало известно в воскресенье вечером после того, как группа активистов из Шкмери, выступающих против добычи марганца в селе, провела первую акцию протеста в Тбилиси.

Протестующие требуют отозвать две десятилетние лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых, которые были выданы двум компаниям.

НПО подвергли критике Агентство минеральных ресурсов

Неправительственные организации — Центр социальной справедливости и Зеленая альтернатива, которые защищают интересы жителей Шкмери, назвали заявление агентства вводящим в заблуждение.

По заявлению организаций, агентство проверило работы по добыче марганца по просьбе местных жителей и с помощью «Зеленой альтернативы» 5 ноября 2021 года, и сразу были выявлены нарушения.

«Однако в заявлении агентства об этом нет упоминания, что создает ложное впечатление, что работы сейчас проверены по поручению премьер-министра», — заявили в организации.

По словам представителей НПО, неясно, какие юридические рычаги укрепляют позицию агентства в том, что лицензия в селе Шкмери больше не будет выдаваться на добычу полезных ископаемых.

НПО заявляют, что для исключения возобновления добычи необходимо отозвать выданные лицензии.

В этом контексте в заявлении говорится, что 25 января Министерство экономики отклонило совместную жалобу «Зеленой альтернативы» и Центра социальной справедливости об аннулировании лицензий в Шкмери.

В жалобе говорилось, что при выдаче лицензий агентство нарушило гарантии и обязательства по национальному законодательству и международному праву по информированию и участию общественности в процессе принятия решений, а также Орхусскую конвенцию, которая предусматривает обязательство максимального вовлечения общественности в решение экологических проблем.

Предполагаемые нарушения «Технолоджи 2021»

Хотя Национальное агентство полезных ископаемых не раскрыло подробностей, 30 декабря на странице сторонников местных активистов в Facebook был опубликован обновленный доклад, обобщающий результаты изучения деятельности «Технолоджи 2021».

Согласно документу, в ходе исследования установлено, что вместо проведения изысканий по условиям лицензии компания занимается добычей полезных ископаемых. С существующими разрешениями у компании есть три года на разведку месторождений марганца на этой территории, и она должна обновить лицензию, прежде чем начать добычу.

Однако в результате изучения было установлено, что в Министерство по охране окружаюущей среды и сельского хозяйства компания не представила т.н. «Оценка воздействия на Изумрудную сеть».

Согласно докладу, компания также не проходила процедуру скопинга. Согласно плану-графику буровые площадки не обустроены и разведочно-геологические буровые работы в период 2021 года не проводятся.

В этом же документе указано, что компания осуществляет лицензионную деятельность на землях, находящихся в частной собственности, в пределах лицензионной территории, без согласия собственника земли.

Согласно документу, 15 ноября 2021 года в отношении «Технолоджи 2021» был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с частью второй статьи 57 КоАП Грузии, который направлен в мировой суд Они на рассмотрение.

Предыстория

Компании «Технолоджи 2021» и «МН Норт» получили лицензии по ускоренной процедуре летом 2021 года. Обе компании были зарегистрированы в Публичном реестре за четыре дня до получения официального разрешения.

За решением правительства последовали протесты жителей Шкмери и их сторонников, выступающих против добычи марганца на площади около 150 га.

Ранее, 26 октября, Центр социальной справедливости и Зеленая альтернатива заявили о «репрессивных» действиях государственных органов по отношению к местному населению.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)