Местные жители в регионе Рача протестуют против запланированной добычи марганца

Жители села Шкмери Онского муниципалитета (Западная Грузия) и их сторонники 21 ноября провели акцию протеста против запланированной добычи марганца примерно на 150 гектарах земельного участка.

Протестующие требовали аннулирования двухлетней лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых, проданной на электронном аукционе в июле этого года Национальным агентством по недрам.

Местные жители опасаются, что добыча полезных ископаемых разрушит ландшафт, отрицательно скажется на биоразнообразии, загрязнит воздух и воду, а сами местные жители потеряют пастбища, пахотные земли и покосы.

«Они хотят перекопать наше село, и поэтому мы его защищаем… Наша страна для людей, а не для того, чтобы один человек, одна компания набивали себе карман деньгами за счет этих людей, этого села», — сказал один из организаторов акции Цотне Гловели.

Позже в интервью телеканалу «Мауцкебели» Гловели отметил, что протест местных жителей будет продолжаться и к нему будет подключаться все больше и больше людей.

Организация протеста

Противники добычи марганца в Шкмери в последние месяцы организовали протест, в том числе путем создания группы в Facebook «Для Шкмери». По состоянию на 22 ноября в группе уже 3 900 участников.

Информация об акции распространилась 8 ноября. В акции протеста приняли участие около до 200 сторонников.

Это количество значительно превышает нынешнее население Шкмерской общины, объединяющей еще два села вместе со Шкмери — Ушолта и Хариствала. Все три села входят в муниципалитет Они.

Движение против добычи марганца пользуется значительной поддержкой двух НПО, работающих по вопросам экологии — Зеленой альтернативы и Центра социальной справедливости, а также социальных движений – «Зеленые» и движения «За спасение ущелья Риони».

В акции приняли участие все лидеры движения «За спасение ущелья Риони» — Варлам Голетиани, Марита Муселиани и Мака Суладзе. Само это движение в течение одного года проводило акции протеста против спорного проекта Намахванской ГЭС.

Спорные лицензии на добычу полезных ископаемых

«Зеленая альтернатива» 18 октября опубликовала два приказа Национального агентства по недрам, которые датированы 9 июля этого года, из которых видно, что лицензии были выданы двум компаниям на разведку и добычу полезных ископаемых (марганца) в селе Шкмери и его окрестностях.

ООО «МН Норт» получило разрешение на проведение работ на восьми участках, расположенных на 130,2 га земли, в том числе на небольшом участке между Шкмери и Хариствала. ООО «Технолоджи 2021» получило разрешение на такие же работы на 22,9 га земли в районе села Шкмери.

По условиям лицензии компаниям дается три года на разведку месторождений марганца в этом районе до начала добычи.

Обе компании подали заявку в Публичный реестр 2 июля, а их регистрация в качестве ООО была завершена 5 июля — за два дня до аукциона и за четыре дня до получения официального разрешения.

Основным акционером обеих компаний является Георгий Жамуташвили, а финансовым директором — Нино Чанадири, и генеральным директором — Георгий Ниникашвили.

Иск против Министерства экономики

Перед проведением акции протеста Зеленая альтернатива, Центр социальной справедливости и житель села Шкмери Григор Гагнидзе 18 октября подали административный иск против Министерства экономики с требованием отзыва лицензии на добычу марганцевой руды в селе Шкмери.

По их словам, Национальное агентство недр нарушило установленные национальным законодательством и международными правовыми актами гарантии и обязательства по информированию и вовлечению населения в процесс принятия решений. В частности, была нарушена Конвенция о доступе к экологической информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию в этой сфере (Орхусская конвенция), подписанной Грузией.

Согласно иску, власти должны были на ранней стадии проинформировать общественность о возможном воздействии на природную и социальную среду запланированных работ — положение Конвенции, которое не было выполнено.

Истцы утверждают, что местные жители также не участвовали в процессе принятия решения.

Министерство экономики пока не давало публичных комментариев по иску.

НПО говорят, что местным жителям угрожают репрессии

Центр социальной справедливости и Зеленая альтернатива 26 октября заявили, что вместо обеспечения прозрачного и инклюзивного процесса, предусмотренного законом, государственные ведомства использовали «репрессивные меры» против местного населения.

Организации заявили, что за несколько месяцев до выдачи лицензий, в январе 2021 года, в отношении местного населения были возбуждены уголовные дела по заявлению лиц, заинтересованных в получении лицензии. В частности, местные жители, которые законно оформили земли в собственность и пользовались ими в 2018-2020 годах, теперь обвиняются государством в мошеннической регистрации этих земельных участков.

НПО заявили со ссылкой на онлайн-издание «Горные новости», что в июне прокуратура подписала процессуальные сделки со всеми пятью обвиняемыми – проживающими в Шкмери 5 лицами, и 4 сотрудниками муниципалитета Они, в результате чего обвиняемым были выписаны денежные штрафы и присуждены условные наказания, а государство вернуло земли в свою собственность.

Центр социальной справедливости и Зеленая альтернатива заявили, что спорные земли совпадают контурам лицензий на добычу марганца, добавив, что уголовные дела были возбуждены на основании заявлений тех, кто заинтересован в получении лицензий.

Прокуратура подтвердила «Civil Georgia» информацию о предъявлении обвинения, но воздержалась от уточнения подробностей дела.

Социальный протест обостряется

Наряду с событиями, связанными с запланированной добычей марганца в Шкмери, социальные и экологические проблемы в масштабах страны оказывались в центре внимания общественности несколько раз в течение года, несмотря на два острых тура выборов и связанные с ними политические события в Тбилиси.

В 2021 году прошли масштабные акции протеста против запланированного строительства Намахванской ГЭС в ущелье реки Риони. Позже инвестор расторг контракт с правительством Грузии, но правительство все же намерено реализовать проект. Министр экономики Натиа Турнава также озвучила идею переговоров с инвестором, чтобы оставить его в проекте.

В течение года в селе Шукрути Чиатурского муниципалитета прошла очередная волна протестов, жители которой протестовали в течение примерно 100 дней против повреждения их домов во время добычи руды.

В качестве аргумента против работ по добыче ископаемых в Шкмери местные жители часто приводили тяжелую социальную и экологическую ситуацию в Чиатура, где добыча марганца ведется годами и, это так и не отразилось на благосостоянии населения.

«Мы будем защищать целостность нашего Шкмери до конца, не позволим, чтобы перерыли, ляжем перед тракторами», — заявил журналистам лидер акции протеста в Шкмери Цотне Гловели 21 ноября, добавив: «я сделаю все, чтобы защитить мою землю».

