Национальное агентство по окружающей среде аннулировало лицензию на охотничье хозяйство компании Хидашели
Национальное агентство по охране окружающей среды Грузии 28 ноября признало недействительной лицензию на охотничье хозяйство компании бизнесмена Давида Хидашели ООО «HG Capra Caucasica» на площади 104 712 га в лесах региона Рача (Западная Грузия), которая была выдана сроком на 49 лет. В ведомстве отметили, что «приказ от 23 марта 2022 года N38/с о выдаче специальной лицензии признан недействительным, в связи с чем специальная лицензия на ведение охотничьего хозяйства (№ 000019), выданная на основании указанного приказа, аннулирована».
Национальное агентство по охране окружающей среды поручило ООО «HG Capra Caucasica» к 25 марта представить отчет о влиянии охотничьего хозяйства на «Изумрудную сеть» и план управления. Компания не выполнила предписание, из-за чего Департамент экологического надзора в мае начал административное производство. Однако 24 июля суд Амбролаури прекратил дело. 27 июля ведомство обжаловало это решение в Кутаисском апелляционном суде.
Согласно пресс-релизу Национального агентства по охране окружающей среды, в рамках процесса аннулирования лицензии агентство исследовало фактические обстоятельства; С участием заинтересованных лиц было проведено устное слушание, на котором сторонам была предоставлена возможность изложить свои мнения и доводы относительно выполнения лицензионных обязательств. По итогам обсуждения Национальное агентство по охране окружающей среды приняло решение признать лицензию охотничьего хозяйства в Рача недействительной.
«Следует отметить, что поддержка всех проектов, ориентированных на развитие, имеет первостепенное значение для государства, однако в случае невыполнения согласованных условий будут приняты меры, предусмотренные законом», – отметили в ведомстве.
С 27 сентября 2023 года проводятся интенсивные акции протеста против упомянутой 49-летней лицензии. Участники акции приехали в Тбилиси в ноябре и потребовали аннулировать 49-летнюю лицензию лесного хозяйства работающему в России бизнесмену Давиду Хидашели. Участники протеста утверждают, что лицензия была выдана без надлежащих публичных консультаций. Они требовали ответа от Министерства охраны окружающей среды с 3 ноября.
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