Депутат Грузинской мечты противостоит депортированному российскому оппозиционеру

Председатель Комитета по внешним отношениям Парламента Грузии Николоз Самхарадзе выступил против российского оппозиционного лидера и бывшего депутата Дмитрия Гудкова, которому 31 января запретили въезд в страну.

Отвечая на критику грузинской оппозиции по поводу депортации Гудкова, Самхарадзе заявил, что критика властей Грузии неприемлема и нет причин для ажиотажа.

Депутат Грузинской мечты отметил, что Гудков является политическим союзником Алексея Навального, который во время российско-грузинской войны в августе 2008 года сравнивал грузин с грызунами и призывал к выдворению граждан Грузии из России.

Самхарадзе также подверг критике Гудкова за то, что он был депутатом Государственной думы России, которая признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона.

Депутат Грузинской мечты подчеркнул, что решение о допуске человека в Грузию зависит от Министерства внутренних дел, а в некоторых случаях и от Службы государственной безопасности.

По словам Самхарадзе, при обсуждении интересов иностранных политиков в первую очередь следует учитывать интересы Грузии, а также то, кто что сказал о Грузии, в том числе о ее оккупированных регионах.

Ответ Гудкова

В тот же день Гудков ответил Самхарадзе через Facebook, призвав Грузинскую мечту «можно хотя бы научиться врать так, чтобы это не выглядело смешно».

Российский оппозиционный политик отметил, что стал депутатом Госдумы в 2011 году, а российский законодательный орган признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона в 2008 году.

По словам Гудкова, он не посещал Абхазию и Цхинвали после принятия Грузией Закона об оккупированных территориях, поскольку он уважает территориальную целостность Грузии.

Он подчеркнул, что это если главной причиной отказа во въезде был бы визит в Абхазию, власти Грузии так и написали бы, но они подчеркнули «другие причины».

Гудков уклонился от ответственности за неоднозначное заявление Навального в 2008 году, заявив, что его зовут Дмитрий Гудков, а не Алексей Навальный.

Российский политик также заявил, что в 2019 году власти Грузинской мечты разрешили въезд в страну российскому депутату-коммунисту Сергею Гаврилову, партия которого поддержала признание независимости Абхазии и Цхинвальского региона в 2008 году. После того, как Гаврилов сел в кресло председателя Парламента Грузии во время Межпарламентской ассамблеи в июне 2019 года, в стране последовала масштабная акция протеста.

По словам Гудкова, властям Грузии важно понравиться президенту России Владимиру Путину.

«Посадить Саакашвили тут мало; Тут нужно еще сделать ряд ритуальных жестов, чтобы получить финансовую поддержку видимо в контексте грядущих выборов», — сказал он, имея в виду то, предположительно, приближающиеся промежуточные выборы.

После своей депортации 31 января Гудков заявил, что власти Грузии приняли «политическое решение», поскольку Пограничная служба Грузии, которая была проинформирована о его визите, возложила вину за это решение на вышестоящие органы.

В августе прошлого года власти Грузинской мечты не пустили в страну Любовь Соболь. Последняя является близким союзником лидера российской оппозиции Алексея Навального.

