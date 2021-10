СМИ: соратницу Навального не пустили в Грузию

Независимый российский телеканал «Дождь» сообщает со ссылкой на слова Любови Соболь, близкой соратницы лидера российской оппозиции Алексея Лавального, что ей было отказано во въезде в Грузию в августе этого года.

Как сообщил телеканал 29 октября, Соболь пыталась попасть в Грузию по сухопутному пути из Армении, чтобы затем вылететь в другую страну.

Российский оппозиционный политик заявила, что сопровождающих ее лиц сразу впустили в Грузию, а саму Соболь заставили ждать около часа, после чего ей отказали в пересечении границы.

По ее словам, это произошло потому, что правительство Грузии не хочет портить отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Соболь отметила, что никогда раньше она не посещала ни оккупированную Абхазию и не предпринимал никаких действий против Грузии, которые побудили бы власти Грузии принять такое решение.

«Никаких действий, которые могли бы быть расценены как враждебные по отношению к Грузии, я не делала… других историй, которые могли посчитать недружественными, не было», — сказала она.

«Civil Georgia» пытается сверить информацию в МВД. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)