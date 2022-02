Власти Грузии не пустили в страну российского оппозиционера

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Дмитрий Гудков заявил сегодня, что его не пустили в Грузию и отправили обратно в Киев из Тбилисского международного аэропорта.

По словам Гудкова, его депортация — это политическое решение, которое было принято на уровне правительства Грузии.

По утверждению российского оппозиционера, грузинские пограничники, которые заранее знали о его биографии, не стали объяснять причину депортации и заявили, что решение было принято их начальством.

«Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром», — иронически заметил Гудков.

По его заявлению, он должен был встретиться в Тбилиси с политиками, журналистами и дипломатами.

В Министерстве внутренних дел сообщили «Civil Georgia», что Гудкову не был разрешен въезд в страну на основании статьи 11 Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» (подпункт (и) первого пункта), которая в качестве отказа от допуска в страну называет «Иные случаи, предусмотренные законодательством Грузии».

Гудков, критикующий политику Кремля, уехал из России летом, опасаясь ареста перед выборами в Государственную Думу. В настоящее время проживает в Украине.

Депортация Гудкова — не первый случай, когда власти Грузии отказывают во въезде в страну российскому оппозиционеру. В августе прошлого года Любовь Соболь, близкая соратница находящегося в заключении лидера российской оппозиции Алексея Навального, также не была допущена в Грузию.

