Украинских журналистов и адвоката не пустили в Грузию

Известные украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман, а также адвокат Евгений Грушовец заявили, что им не разрешили въезд в Грузию и отправили обратно из аэропорта Тбилиси.

Основатель интернет-издания Gordon.ua написал сегодня в Telegram, что после часа ожидания паспортного контроля в Тбилисском международном аэропорту ему сообщили, что ему не разрешают въезд в Грузию.

Гордон связал этот отказ с его запланированной встречей с экс-президентом Саакашвили, заявив, что МИД Украины заранее просил МИД Грузии организовать визит.

«Все, что произошло, — это международный скандал и позор для грузинских властей», — заявил Гордон.

Главный редактор Gordon.ua Алеся Бацман, которая сопровождала Гордона в его поездке, назвала отказ правительства Грузии «позорным и трусливым решением», которое, по ее словам, было продиктовано защитой и поддержкой Саакашвили с их стороны.

По ее словам, журналисты хотели записать интервью с Саакашвили.

«Чего ты боишься, что ты скрываешь?» — обратилась Бацман к властям Грузии в сообщении в Facebook.

Украинский адвокат Евгений Грушовец, которая прибыл в Тбилиси для встречи с Саакашвили, заявил 26 октября, что в Тбилисском международном аэропорту у него забрали паспорт и был возвращен в Украину без документов.

В МВД Грузии не стали комментировать этот вопрос для «Civil Georgia».

Во время визита в Тбилиси уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 27 октября сообщила журналистам, что ее задержали на 40 минут после въезда в Грузию и опросили о цели ее визита.

Коалиция за адвокацию медиа требует объяснений от властей Грузии

Коалиция за адвокацию медиа призвала власти Грузии немедленно объяснить причину отказа в допуске украинских журналистов в Грузию. Коалиция также призвала власти «уважать права представителей СМИ на выполнение своих профессиональных обязанностей».

