Грузинские оппозиционные политики посетят Киев
Члены оппозиционных партий «Единого национального движения», «Лело» и «Дроа» посетят Киев с индивидуальными визитами 2-3 февраля.
В состав делегаций партий войдут депутаты от Единого национального движения Хатиа Деканоидзе и Тинатин Бокучава, депутаты от Лело Бадри Джапаридзе и Саломе Самадашвили, а председатель той же партии Мамука Хазарадзе, а также члены Дроа — Элене Хоштария и Бату Кутелия.
Оппозиционные политики заявляют, что их визиты направлены на то, чтобы выразить поддержку Киеву, особенно после того, как Парламент Грузии принял инициированную правящей Грузинской мечтой резолюцию, в которой даже не упоминается «возможная российская агрессия» против Украины.
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Говоря о запланированном визите в Киев, депутат Тинатин Бокучава заявила, что партия считает важным «еще раз доказать украинскому народу и законодательному органу Украины, что в Грузии есть политические силы, которые осознают, что мы являемся частью большой общей борьбы и что поддерживая их, мы также защищаем свое национальное достоинство и безопасность нашей страны».
Депутат от Лело Саломе Самадашвили заявила сегодня журналистам перед отъездом в Киев, что «на фоне позорной резолюции, которая была принята правящей командой, особенно важно, чтобы мы проявили солидарность с украинским народом и украинскими политиками».
По ее словам, члены Лело встретятся со своими украинскими коллегами в Верховной Раде, а также обсудят анонсированный недавно формат сотрудничества между Киевом, Лондоном и Варшавой.
Лидер партии Дроа Элене Хоштария заявила, что «оппозиция обязана дать понять Украине и нашим партнерам, что позиция Грузинской мечты не является позицией Грузии».
По словам Хоштария, оппозиционные политики в Киеве будут говорить «не только о солидарности, но и о формирующейся сейчас в Европе архитектуре безопасности, частью которой должна быть Грузия».
По ее словам, в Украине пройдет несколько совместных встреч вместе с членами партий Национальное движение и Лело.
Визитам предшествовало принятие Парламентом Грузии резолюции в поддержку Украины, которую не поддержала ни одна из оппозиционных партий, представленных в законодательном органе, кроме депутатов от партий Граждане и Европейские социалисты.
В ответ на критику резолюции по Украине, инициированной Грузинской мечтой, депутаты правящей партии заявили, что документ свободен от «провокационной риторики». Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что резолюция разработана с учетом национальных интересов Грузии и что Единое национальное движение «явно хочет» войны в Украине и Грузии.
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