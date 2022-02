Парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины без упоминания «российской агрессии»

Парламент Грузии 1 февраля 74 голосами принял резолюцию в поддержку Украины, инициированную правящей Грузинской мечтой, без упоминания в тексте документа Российской Федерации. 33 депутата не участвовали в голосовании.

Несмотря на то, что оппозиция требовала переноса голосования и пересмотра текста резолюции, чтобы указать в тексте Россию виновной в кризисе в Украине и агрессором, депутаты правящей партии все же поставили резолюцию на голосование.

Практически никто из присутствовавших депутатов от оппозиции в голосовании не участвовал. Единственными исключениями были депутаты от партии «Граждане» и «Европейские социалисты», которые поддержали документ.

На пленарном заседании председатель парламентского Комитета по правовым вопросам Анри Оханашвили заявил, что депутаты ЕНД заинтересованы не в принятии резолюции в поддержку украинского народа, а в документе, который создал бы угрозу национальным интересам Грузии и подтолкнул бы страну к военной эскалации.

По словам Оханашвили, если партии даже достигли бы согласия по тексту резолюции, депутаты от ЕНД все равно нашли бы причину не поддержать ее.

В свою очередь депутаты от оппозиции заявили, что правящая партия проводит льстивую политику в отношении России на фоне мобилизации вооруженных сил в Украине и вокруг нее.

Депутат от ЕНД Хатиа Деканоидзе заявила, что «позорно» не упомянуть Российскую Федерацию в тексте, отметив, что депутаты от правящей партии не осмеливаются назвать Россию агрессором в резолюции.

Депутат от Лело Бадри Джапаридзе заявил, что в национальные интересы Грузии не входит «закрывать глаза на то, что происходит у границ нашего ближайшего друга, и закрывать глаза на то, что Россия продолжает агрессивную политику».

Между тем, член партии «Граждане» Леван Иоселиани заявил, что, хотя он и не понимает упорства Грузинской мечты в этом вопросе, он поддержит резолюцию, поскольку любой документ, подчеркивающий суверенитет и территориальную целостность Украины, заслуживает поддержки.

Грузинская мечта первоначально обнародовала текст резолюции 26 января. Правящая партия и оппозиция начали консультации по резолюции после того, как 24 января Единое национальное движение, Лело и Стратегия Агмашенебели призвали депутатов Грузинской мечты занять единую позицию в поддержку Киева. После завершения переговоров 26 января депутат ЕНД Хатиа Деканоидзе заявила, что они не могут быть соинициаторами резолюции, в которой не упоминается «военная агрессия со стороны Российской Федерации».

Резолюция Парламента Грузии о возможной военной эскалации в Украине

Парламент Грузии:

Основываясь на Конституции, законодательстве Грузии и международных договорах;

приветствует признание и установление принципов мира и сотрудничества в международных отношениях;

выражает приверженность международному правопорядку, основанному на принципах международного права, и общепризнанным нормам международного содружества, в том числе принципам нерушимости границ и территориальной целостности и суверенитета государства;

выражает глубокую обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, что создает новую угрозу не только Украине, но и региональному миру и безопасности;

заявляет, что членство в Североатлантическом альянсе является суверенным правом государства и что любые попытки ограничить это право военно-политическими средствами категорически неприемлемы;

считает, что недопущение войны в Украине должно быть главной заботой международного сообщества;

выражает солидарность с дружественным украинским народом, который может серьезно пострадать от любой возможной военной эскалации.

С учетом всего вышеизложенного Парламент Грузии призывает правительство Грузии, используя дипломатические инструменты и в тесной координации со стратегическими партнерами, продолжать вносить свой вклад в недопущении войны в Украине.

