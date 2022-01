Оппозиция призывает Грузинскую мечту к многопартийной поддержке Украины

На фоне угрозы российского вторжения в Украину оппозиция в Тбилиси призывает депутатов правящей Грузинской мечты и правительство занять единую позицию в поддержку Киева.

На совместной пресс-конференции 24 января Единое национальное движение, Лело и Стратегия Агмашенебели предложили депутатам от правящей партии начать переговоры по многопартийной парламентской резолюции в поддержку Украины.

Депутаты от оппозиции также призвали премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили созвать расширенное заседание Совета национальной безопасности на фоне возобновления агрессии России против Украины для обсуждения возможных угроз Грузии и региону.

По утверждению оппозиции, единодушная поддержка страны, желающей вступить в НАТО, является единственно правильным путем.

«Возобновление российской агрессии представляет собой очень серьезную угрозу и вызов, в том числе в сфере региональной безопасности в целом, а также в геополитическом направлении», — заявила депутат ЕНД Хатиа Деканоидзе, подчеркнув, что действия России против Украины также представляют значительные риски для безопасности Грузии.

Депутат призвала министров иностранных дел и обороны Давида Залкалиани и Джуаншера Бурчуладзе встретиться с депутатами для консультаций по этому вопросу.

В то же время представитель парламентской фракции «Лело» Саломе Самадашвили подчеркнула важность визита многопартийной парламентской делегации в Киев.

«Это будет очень четким сигналом для всех, как для наших западных партнеров, так и для России, что Грузия и Украина не собираются идти ни на какие уступки», — сказала она.

«Прагматичная внешняя политика, в том числе в отношении с Россией, требует именно этого от нас и наших украинских друзей, чтобы всем было понятно, что наш выбор — стать членом свободного мира», — сказала Саломе Самадашвили, добавив, что членство в НАТО — «этот исторический выбор не будет пересмотрен грузинским народом и украинским народом».

Ответ Грузинской мечты

Один из депутатов Грузинской мечты Ираклий Заркуа заявил, что если «радикальной оппозиции» нужно проявить себя, «это их прерогатива». «Они имеют право делать все, что хотят, (но) мы — государство, правящая партия, имеем определенные обязанности по поводу наших заявлений», — добавил он.

Выразив поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Ираклий Заркуа призвал международное сообщество «к большей отважности» для защиты интересов Украины и «таких стран, как мы» на международной арене.

Еще один депутат Грузинской мечты Давид Матикашвили заявил, что по единой парламентской позиции по Украине пройдет обсуждение и, при необходимости, она будет озвучена.

Позже председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили также выразил солидарность с «братской Украиной в вопросе заботы о суверенитете своей страны и безопасности народа».

Председатель Парламента осудил «постановку под сомнение суверенитета или территориальной целостности любой страны со стороны любой другой страны», но прямо не упомянул Россию.

Шалва Папуашвили также отметил, что на встрече 17 января выразил поддержку послу Украины в Грузии Игорю Долгову.

Молчание «говорит обо всем»?

Несмотря на то, что депутаты Грузинской мечты сделали несколько заявлений в поддержку Украины, лидеры Грузии — президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили — проявляют сдержанность, а Россия требует от Запада письменных «гарантий» того, что Украина и Грузия не вступят в НАТО.

Министр иностранных дел Давид Залкалиани попытался лаконично восполнить пустоту в Twitter. «Угроза суверенитету и территориальной целостности любой страны совершенно невыносима. Грузия солидарна с Украиной и украинским народом. Мы стоим рядом с Украиной», — написал он.

После опубликования заявления Давида Залкалиани представитель оппозиционной Европейской Грузии Георгий Канделаки заявил: «Министр иностранных дел Грузии написал в Твиттере о поддержке Украины, не упомянув Россию, как будто это Вануату угрожает вторжением в Украину. Премьер-министр Грузии пока ничего не сказал ни об этом, ни о том, что Россия требует, чтобы Грузия никогда не вступала в НАТО. Этим все сказано».

На вопрос журналистов, почему премьер-министр Гарибашвили до сих пор ничего не сказал, мэр столицы Каха Каладзе указал на заявление Давида Залкалиани. «Украинский народ всегда имел, всегда имеет и всегда будет иметь поддержку», — сказал он.

Акция в поддержку Украины

В то же время в Тбилиси представители гражданского общества, активисты, рядовые граждане и оппозиционные политики выразили солидарность и поддержку Украине 23 января на акции перед здание Посольства Украины.

Выступая перед собравшимися, украинский дипломат Андрей Касьянов сказал, что перед лицом российских военных угроз и попыток заблокировать членство в НАТО и ЕС, Украина нуждается в сильной международной поддержке.

«Дорогие грузины, Украина особенно благодарна грузинскому народу за его солидарность», — заявил он и добавил, что «ваше присутствие здесь сегодня в поддержку Украины является четкой демонстрацией непоколебимой верности и поддержки грузинского народа в отношении Украины».

Поддержку Украине также выразили местные НПО «Международная прозрачность – Грузия» и «Международное общество за справедливые выборы и демократию», которые заявили, что грузинская общественность поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Отношения между Тбилиси и Киевом: предыстория

Потепление напряженных отношений между Тбилиси и Киевом началось в 2021 году. Между лидерами двух стран было проведено несколько официальных встреч на высоком уровне, при этом было сформировано Ассоциированное трио вместе с Молдовой.

После назначения президентом Украины Владимиром Зеленским бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ в 2020 году Грузия отозвала своего посла для консультаций в апреле и вернула его в Киев через год, в апреле 2021 г.

Однако, похоже, что отношения между Киевом и Тбилиси стали еще более напряженными после возвращения бывшего президента в Грузию. Михаил Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями 1 октября. Саакашвили обвиняется грузинским правосудием по трем делам, кроме того, по двум делам он уже приговорен к 6 годам лишения свободы.

В ноябре прошлого года президент Зеленский заявил по телефону премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, что права Михаила Саакашвили, гражданина Украины, «должны быть полностью защищены в соответствии с международными нормами».

Следует отметить, что Ираклий Гарибашвили занимал пост премьер-министра в 2013-2015 годах, когда в Киеве происходили события Майдана и Россия аннексировала Крымский полуостров. Тогда из-за сдержанной позиции по вопросу Украины Ираклий Гарибашвили заявил в ответ на вопрос журналиста: «я глава правительства и я должен сделать такое заявление, которое принесет благополучие, добро нашей стране, нашему народу, а не такое, которое больше повредит нашей стране».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)